Vlaamse regering zwoegt zich naar begrotingsakkoord

Volgens nieuwe ramingen bedraagt het Vlaamse begrotingstekort 1,8 miljard euro. Dat is fors lager dan de 2,6 miljard waarvan eerder sprake was. Dat de regering vrijdagavond nog geen akkoord over de nodige besparingen bereikte, toont aan dat het tekort naar Vlaamse normen ongezien is.

Vrijdag had de Vlaamse regering graag haar begroting voor 2022 afgerond. Niet alleen moet minister-president Jan Jambon (N-VA) die maandag bij de Septemberverklaring bij de hand hebben. Een deel van de Vlaamse excellenties hoopte dit weekend op het WK wielrennen in Leuven de honneurs op te strijken voor hun financiële inspanningen - het WK wordt onder meer vanuit de departementen Sport en Toerisme gesubsidieerd.

Dubbele opkikker

Eerder deze week bleek dat de inflatie het tekort deed zakken van 2,6 miljard tot rond 2 miljard euro. Donderdag bracht het monitoringcomité opnieuw een blijde mare. De economische groei dit jaar duwt de inkomsten uit de federale personenbelasting in 2022 omhoog. Via de opcentiemen die daarop geheven worden, pikt ook Vlaanderen daarvan een graantje mee. Het tekort verlaagt zo verder tot 1,8 miljard euro. Goed nieuws, maar het blijft voor Vlaanderen - dat bekendstaat om zijn ordelijke begroting - een ongeziene inspanning.

De Vlaamse regering wil nu al besparingen doen om het tekort in 2022 en de jaren daarna te verlichten. Maar over hoe ver die oefening moet reiken, lopen de ideeën uiteen. De N-VA hoopt op een tour de force, met 1 miljard aan afgeklokte besparingen. CD&V en Open VLD willen minder fors uithalen, omdat ze vrezen dat besparingen de relance zullen fnuiken.

Dienstencheques

Duidelijk is alvast dat geen enkele minister besparingen zal ontlopen. Eerder maakte De Tijd al bekend dat de jobbonus en de fiscale aftrek van de dienstencheques op het kapblok liggen. De jobbonus - die nog niet ingevoerd is - kost jaarlijks 350 miljoen euro. Dat is een dure maatregel, terwijl het effect op de tewerkstelling onzeker is. De fiscale aftrek van de dienstencheques kost Vlaanderen jaarlijks 200 miljoen euro. Momenteel kunnen gezinnen 20 procent van de aankoopprijs van 9 euro terugvorderen via de belastingen.