Vlaamse relance is groen en digitaal

Vlaanderen moet na de coronaschok groener en digitaler worden, blijkt uit de projecten die de Vlaamse regering selecteert voor de 2,3 miljard euro Europese herstelsteun. En hopelijk maakt dat ons ook productiever

De contouren van de Vlaamse relance beginnen zich af te tekenen. Nadat in ons land eerder deze maand een akkoord werd bereikt over de verdeling van het Europees herstelgeld heeft de Vlaamse regering voor die financiering 19 projecten klaar.

Van de 4,3 miljard euro EU-geld gaat 2,3 miljard naar de Vlaamse regering. De 19 projecten die de Vlaamse regering uitkoos, overschrijden dat budget. Dat moet marge geven, zegt de Vlaamse regering: ook al raakt een project niet door de Europese selectie, dan nog kan al het EU-geld opgevraagd worden. De rode draad door de projecten is digitalisering en duurzaamheid.

Gebouwen en fietspaden

De twee grootste projecten vertrekken vanuit een ecologische focus. De Vlaamse regering voorziet in 422 miljoen euro om alle woningen tegen 2050 even energiezuinig te maken als huizen die in 2015 zijn gebouwd. Een deel van het geld moet gebouwen ook gezonder maken, door asbest te verwijderen.

Naar fietspaden en infrastructuur voor laadpalen gaat 400 miljoen euro. Het geld zal via subsidies deels naar de lokale besturen vloeien. Voor de digitalisering van scholen, zowel qua infrastructuur als digitale leeromgeving en opleiding voor leerkrachten, wordt 375 miljoen euro voorzien.

Andere grote budgetten in het relanceplan gaan naar investeringen om een herhaling van de droogte van de voorbije zomers te vermijden, naar onderzoek en ontwikkeling, naar digitale vaardigheden voor wie werk zoekt of zich bijschoolt, naar waterstoftechnologie, en naar de digitalisering van de overheid zelf.

Toekomst

Zijn het de goede plannen? 'De relance moet passen in een toekomstbeeld', zegt professor economie Joep Konings (KU Leuven). 'Met de coronapandemie zien we opnieuw hoe belangrijk dat is: telewerken, bedrijven die online verkopen en hoogtechnologische toepassingen van artificiële intelligentie.'

Digitalisering past in dat toekomstbeeld, zegt professor economie Gert Peersman (UGent), omdat ze een helpt de factuur van de vergrijzing betaalbaar te maken. 'Onze productiviteit moet omhoog om de vergrijzingskosten te betalen. Vroeger boekten we veel winsten door automatisering in de maakindustrie. Op dit moment zijn we vooral een diensteneconomie, waarin het moeilijker is die winsten te boeken, maar de sleutel daartoe is digitalisering.'

Investeringen in de groene economie renderen volgens Peersman dan weer vooral op lange termijn, 'doordat we de economische schade van de klimaatverandering kunnen beperken'. Ze kunnen ook een aanzuigeffect hebben voor privé-initiatief en zo de duurzame transitie versnellen. 'Als de overheid elektrische wagens fiscaal stimuleert of meehelpt laadpalen te lanceren, dan zullen ondernemers volgen', zegt Konings.

We verliezen letterlijk productiviteit door de file en een achterstand in onze mobiliteitsinfrastructuur. Gert Peersman Professor economie (UGent)

Ook infrastructuur-, en vooral mobiliteitsinvesteringen, zijn volgens Peersman erg rendabel. 'We verliezen letterlijk productiviteit door de file en een achterstand in onze mobiliteitsinfrastructuur. Ook bij de NMBS zijn nog veel winsten te boeken.' De federale regering publiceerde haar lijst met projecten nog niet, maar investeringen in het gewestelijk expresnet rond Brussel lijken een grote kanshebber.

Coherentie

Een eerste grote vraag voor de relance wordt de samenhang van de projecten. Door te focussen op digitalisering en klimaat zet de Vlaamse regering zich op de lijnen die ook de federale regering en de Europese Commissie uitzetten. Het is afwachten of de projecten van andere deelstaten - in Brussel wordt het Biermuseum genoemd - ook in dat verhaal passen.

Een tweede belangrijke vraag is of dat genoeg is. Peersman vindt van niet. 'Laten we hopen dat het een eerste stap is, want anders is het een druppel op een hete plaat. De voorbije 20 jaar investeerden we amper 2 procent van ons bbp, beduidend minder dan andere landen', zegt hij.

Begrotingstekort

En dus moeten de overheden volgens de economen aan 'deficit spending' doen: investeren ten koste van hun begroting. 'Zeker nu de rente zo laag staat, is het geen probleem om tekorten op te bouwen en schuld aan te maken', zegt Peersman. 'Bovendien, als de inflatie en de rente lager liggen dan de groei, daalt de schuldgraad automatisch', zegt Konings.