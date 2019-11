Vlaamse schuldgraad loopt op tot 50,7 procent

Als belangrijkste redenen voor die stijging wijst het Rekenhof op de uitgaven voor sociale woningen. Daardoor stijgt de ratio schuld versus inkomsten van 46,6 procent in 2019 naar 50,7 procent in 2020.

Minister van Begroting Matthias Diependaele is niettemin tevreden over de doorlichting. Vlaanderen blijft nog ver onder de schuldennorm van 65 procent. ‘Het is een goede evaluatie, zonder grote bezwaren. Het belangrijkste voor ons is dat de schuld beheersbaar blijft. Daar zitten we min of meer op dezelfde lijn’, klinkt het.