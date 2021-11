Vlaamse schuldgraad stijgt naar ongekende hoogte

De Vlaamse schuld blijft de komende jaren stijgen, maar de regering slaagt er wel in die onder de 100 procent van de ontvangsten te houden. 'Onrustwekkend is dat de schuld voor het eerst groter is dan de waarde van de Vlaamse activa.'

Terwijl het tekort op de Vlaamse begroting de komende jaren zakt, blijft de schuld stijgen. In 2026, een jaar voor de begroting in evenwicht komt, stijgt de schuld naar 53 miljard. Dat blijkt uit de jongste meerjarenraming van het departement Financiën en Begroting.

De schuld stemt zo overeen met 94 procent van de ontvangsten in dat jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de schuldgraad van 70 procent in 2020. Voor de coronacrisis bedroeg die amper 43,6 procent. 'De schuldratio stijgt de komende jaren, maar minder hard dan wat verwacht werd bij constant beleid. We blijven onder 100 procent van onze ontvangsten', zegt minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Ter vergelijking: in Brussel en Wallonië zit de schuldgraad al een tijdje ruim boven 100 procent van de ontvangsten.

De waarde van de bezittingen van Vlaanderen - gebouwen, scholen, leningen - is voor het eerst kleiner dan de schuld. Maurits Vande Reyde Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Bij het recente begrotingsconclaaf deed de Vlaamse regering besparingen om het tekort te beperken. Dat zal daardoor in 2024 900 miljoen euro lichter uitvallen. Die inspanningen helpen de schuld te temperen. In de vorige meerjarenraming ging het departement voor 2025 nog uit van een historische schuld van 55 miljard. Dat is bijgesteld naar 51 miljard.

Diependaele wijst erop dat een deel van de schuldopbouw gebeurt door investeringen in Oosterweel, sociale huisvesting en schoolinfrastructuur, innovatie en het relanceplan. 'Een hogere schuldpositie is niet per definitie slecht. Het is momenteel belangrijker te investeren om de economie op peil te houden, dan onze schuld te laten krimpen. Het is dus een bewuste keuze', zegt hij.

Verontrustende trend

Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde ziet echter een verontrustende trend. De nettoactiefpositie van de Vlaamse overheid is in 2020 voor het eerst negatief en zal dat volgens de prognoses de komende jaren ook blijven. 'Dat betekent dat de waarde van de bezittingen van Vlaanderen - gebouwen, scholen, leningen - voor het eerst kleiner is dan de schuld. Met andere woorden: de schuld wordt voor een groot stuk gedreven door de opeenvolgende begrotingstekorten', zegt Vande Reyde. Pas in 2027 zal de Vlaamse begroting weer in evenwicht zijn.