Vlaamse studenten doen te lang over studies

Amper een derde van de Vlaamse studenten haalt binnen de voorziene drie jaar zijn of haar bachelordiploma. Dat is internationaal gezien erg laag.

Zeven op de tien jongeren in ons land starten met hogere studies voordat ze 25 zijn. Dat is internationaal gezien een van de hoogste cijfers. Dat blijkt uit Education at a Glance, het jaarlijkse onderwijsrapport van de OESO, de club van rijke landen.

Vlaanderen heeft een open toegang tot het hoger onderwijs. Het inschrijvingsgeld ligt relatief gezien vrij laag en op enkele uitzonderingen na moeten Vlaamse studenten geen toegangsexamens afleggen voor ze een opleiding aan een hogeschool of universiteit starten.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Die open toegang heeft ook nadelen, blijkt uit de OESO-cijfers. Amper een derde van de studenten in Vlaanderen haalt zijn of haar bachelordiploma in de voorziene drie jaar. Internationaal gezien is dat gemiddeld 39 procent. Na zes jaar haalt ongeveer twee derde van de studenten het beoogde bachelordiploma. Zeker voor wie beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd, ligt het slaagpercentage erg laag.

Een derde van de startende bachelorstudenten laat pas zes jaar na de inschrijving het hoger onderwijs achter zich. Dat is internationaal gezien een hoog cijfer. Na het eerste jaar verlaat al 13,5 procent van de studenten het hoger onderwijs.

IJkingsproef

Universiteiten worstelen al langer met de langere studieloopbaan van studenten. De invoering van de bachelor-masterstructuur in 2004 maakt het voor studenten gemakkelijker hun eigen studietraject samen te stellen. Studenten kunnen bijvoorbeeld vakken waarvoor ze niet geslaagd zijn combineren met vakken uit het volgende jaar.

Die zogenaamde flexibilisering maakt dat het langer duurt voor sommige studenten hun volledige pakket afronden. Al geldt die bachelor-masterstructuur ook in andere Europese landen.

De universiteiten proberen al langer studenten te stimuleren hun studie zo snel mogelijk af te ronden. De KU Leuven en de UGent zetten bijvoorbeeld in op actievere vormen van onderwijs, zoals oefeningen, groepswerken of online toepassingen.

Er gaan ook regelmatig stemmen op om meer werk te maken van niet-bindende maar verplichte ijkingstoetsen bij de start van het hoger onderwijs. Die bestaan nu al voor onder andere de lerarenopleiding, burgerlijk ingenieur en diergeneeskunde, maar zouden voor meer studierichtingen kunnen worden ingevoerd zodat studenten op voorhand weten waar ze aan toe zijn.