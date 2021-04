Vlaamse subsidies voor bedrijven breken record

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zette vorige zomer het mes in de bekende kmo-portefeuille. Dat subsidie-instrument voor kmo’s lag jaren onder vuur omdat het overheidssteun gaf voor het volgen van bijzondere opleidingen als astrologie of hypnose en het organiseren van teambuildings.

Die inperking laat zich voor het eerst zien in de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio). De economische steun aan bedrijven is vorig jaar gezakt van 152 naar 105 miljoen euro. Behalve steun aan kmo’s valt onder die noemer ook de transformatiesteun voor bedrijfsopleidingen.

Maar de globale subsidiëring van bedrijven door Vlaio is toch weer gestegen, omdat Vlaanderen sinds vorig jaar flink dieper in de buidel tast voor innovatiesteun, van 247 naar 297,5 miljoen euro. Dat brengt het totaal op de recordsom van 402 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2012 waren al die instrumenten nog goed voor 189 miljoen euro aan subsidies.

Vlaio en Crevits verdedigen die stijging. ‘Het is onze doelstelling de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, die mee de basis van het succes van de Vlaamse economie vormen, op te trekken naar 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Onderzoek toont aan dat de toekenning van innovatiesteun de ontvangende bedrijven zelf meer doet investeren.’

De effectiviteit van subsidies is weer actueel door het kerntakendebat dat minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op gang trekt onder de noemer Brede Vlaamse Heroverweging. De regeringspartij Open VLD vindt dat de bedrijfssubsidies herbekeken moeten worden. ‘De meerwaarde van transformatiesteun is betwistbaar. Dat geld wordt beter gebruikt voor lastenverlagingen en voor de verbetering van de economische infrastructuur. Innovatiesteun is uiteraard wel nuttig, maar is gebrekkig verspreid. Een kwart van de middelen die de voorbije vijf jaar zijn uitgedeeld, kwam bij 25 bedrijven terecht’, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). De grootste ontvangers van innovatiesteun èn economische steun in de periode 2016-2020 zijn Janssen Pharmaceutical (48 miljoen), Umicore (32,9 miljoen) en Barco (25,5 miljoen).