Vlaamse suïcidecijfers al jaren in dalende lijn

Vlaanderen blijft een van de regio's met de meeste zelfdodingen per dag, maar dat aantal is tussen 2000 en 2018 wel met 26 procent gedaald.

Vlaanderen telde in 2018 drie zelfdodingen per dag. Het suïcidecijfer ligt zo 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Maar in tegenstelling tot andere Europese landen zit het aantal zelfdodingen wel al jaren in een dalende lijn.

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal zelfdodingen met 26 procent. Waren er in 2000 nog 20,2 zelfdodingen per 100.000 inwoners, dan waren er dat in 2018 nog 14,9. Dat blijkt uit een evaluatie van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS) uit 2012.

Ter vergelijking: in Nederland stegen de suïcidecijfers tussen 2008 en 2017 met 40 procent, terwijl die in het Verenigd Koninkrijk een hoogtepunt bereikten in 2018 en 2019. In Vlaanderen is de daling bij vrouwen (-31 procent) en mannen (-26 procent) min of meer gelijklopend.

Zelfmoordlijn

Vlaanderen haalt zo de doelstelling om het aantal suïcides tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen gehaald. Het VAS van toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bouwde onder meer de Zelfmoordlijn uit, die het verkorte nummer 1813 kreeg en ging samenwerken met Tele-Onthaal. In de media wordt dat nummer sindsdien bij berichtgeving over zelfdoding of psychische gezondheid meegegeven.

De dalende trend zet zich niet in alle bevolkingscategorieën even sterk door. Bij jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar gaat het om een daling van 16 procent. In de leeftijdsgroep van 45-49 jaar is er bij mannen slechts een daling van 11 procent. Bij vrouwen tussen 30 en 44 en jonge mannen tussen 16 en 29 jaar doet er zich dan weer een sterkere terugval van respectievelijk 46 en 41 procent voor.

Dit betekent dat blijvend sterk moet worden ingezet op de verdere preventie van suïcidaal gedrag. Gwendolyn Portzky Directeur Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie

Gwendolyn Portzky, de directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP), is tevreden over de cijfers. 'Dit betekent dat blijvend sterk moet worden ingezet op de verdere preventie van suïcidaal gedrag en dat suïcidepreventie in Vlaanderen blijvend als prioritair moet worden beschouwd, zeker ook gezien de mogelijke impact van Covid-19.' Ze wijst erop dat Vlaanderen nog steeds drie zelfdodingen en 27 suïcidepogingen per dag telt. Dit jaar maakt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) daarom werk van een nieuw actieplan.