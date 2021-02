Vlaamse verkeersbelastingen vijftien procent hoger in vijf jaar

De opbrengst van de Vlaamse verkeersbelastingen is in vijf jaar met een zevende gestegen tot anderhalf miljard euro. Dat is bijna drie keer zo snel als de inflatie.

De Vlaamse verkeersbelastingen zijn de afgelopen vijf jaar met 196 miljoen euro gestegen, of een stijging met 15 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele. In totaal wordt er jaarlijks 1,5 miljard euro aan verkeersbelastingen betaald.

Het bedrag stijgt sneller dan de inflatie in dezelfde periode, die rond de vijf procent schommelt. Het aantal ingeschreven auto's in België steeg in die periode met iets minder dan een procent.

Inschrijving

De belasting op inverkeersstelling of BIV kent de grootste stijging. Dat bedrag betaal je eenmalig bij de inschrijving van een nieuw of tweedehands voertuig. De inkomsten uit de BIV zijn sinds 2015 met de helft gestegen. De jaarlijks terugkerende verkeersbelasting is in die periode met acht procent gestegen.

Voor wagens ingeschreven vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe berekening van de verkeersbelasting van kracht. Die zou voor een daling van de verkeersbelastingen moeten zorgen naarmate het wagenpark groener wordt. Maar in die nieuwe berekening zit ook een jaarlijkse indexering.

Minder vergroening, meer inkomsten

Uit de totale cijfers blijkt nu volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde dat de daling door het vergroeningseffect uitblijft en dat de inkomsten stijgen. De liberaal heeft daar bedenkingen bij. 'Dit is een goede zaak voor de Vlaamse begroting, maar tevreden kunnen we daar niet mee zijn. Verkeersbelastingen zouden gebruikt moeten worden voor een betere mobiliteit, zoals minder files', zegt Vande Reyde.