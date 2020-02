Vlaamse werkloosheid blijft dalen

De werkloosheid daalde in een jaar met 4,4 procent. Daarmee ligt de werkloosheidsgraad op 5,9 procent, het laagste peil in januari in twintig jaar.

184.003 Werkzoekenden Afgelopen maand waren er nog maar 184.003 werkzoekenden in het Vlaams Gewest.

Wel was er in januari een stijging van 5.000 werkzoekenden ten opzichte van december. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is dat een jaarlijkse tendens. Die is onder meer te verklaren door de grote groep afgestudeerde jongeren die dan op de arbeidsmarkt terechtkomen.

De daling van de werkloosheid is al enkele jaren aan de gang. Alleen op het vlak van allochtone werkloosheid blijft Vlaanderen het slecht doen. Het aantal werkzoekenden met migratieachtergrond stagneerde in januari op 55.927. Crevits ziet ook een uitdaging in het activeren van 60-plussers en langdurig werklozen.