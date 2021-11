Vlaamse werkloosheid was nooit lager

Nooit waren er minder werkzoekenden in Vlaanderen dan in oktober. 'Zelfs in de moeilijke categorieën zien we een daling', zegt minister van Werk Hilde Crevits.

Vlaanderen telde in oktober 185.000 werkzoekenden. Dat zijn er ruim 30.000 minder dan in dezelfde maand vorig jaar, toen ons land opnieuw in lockdown ging. Het gaat om een daling van 15 procent. Opvallend is dat er nooit zo weinig werkzoekenden waren in Vlaanderen.

'De daling van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen houdt nu al enkele maanden aan. Op dit moment zitten we op het laagste aantal ooit. Dat is een goed signaal. De economie zit opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis en ook in de moeilijke categorieën zien we een daling', zegt Crevits.

Het aantal langdurig werkzoekenden (-9%) en kortgeschoolden (-13%), mensen met een beperking (-9%) en mensen met een migratieachtergond (-12%) zonder job ging in dalende lijn. Voor die groepen is de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst. De daling in die categorieën is wel nog altijd kleiner dan de gemiddelde daling van het aantal werkzoekenden.

