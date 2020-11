Vlaamse zorg wil meer geld om discriminatie in verloning aan te pakken

De sociale partners en de Vlaamse regering bakkeleien over meer budget voor de zorgsector. De regering had de sector in september 525 miljoen euro toegezegd, maar dat blijkt onvoldoende om de loonkloof met de federale ziekenhuizen te dichten.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zaten dinsdag samen met de sociale partners over betere loons- en arbeidsvoorwaarden in de zorgsector. De eersten hadden vorige week aangegeven daarvoor meer geld nodig te hebben dan de 525 miljoen euro die de Vlaamse regering de sector eerder heeft beloofd.

Beke en Jambon deden Mark Selleslach (ACV Puls) en Ingrid Lieten (Verso), die respectievelijk de vakbonden en de werkgevers vertegenwoordigen, een nieuw voorstel. Dat zou een voorzichtige vooruitgang betekenen vergeleken met het eerder beloofde geld. De komende weken hopen de sociale partners en de regering een akkoord te bereiken.

In haar septemberverklaring trok de Vlaamse regering 525 miljoen euro uit om de zorg na de lastige coronamaanden te verlichten. Met dat budget wilde ze meer handen aan de bedden krijgen, de kwaliteit van de zorg opdrijven en een loonsverhoging voor het zorgpersoneel bekostigen.

Loonkloof

Aan die laatste doelstelling verbond ze een expliciete belofte: het gat in de verloning van het zorgpersoneel tussen de Vlaamse zorghuizen - de jeugdhulp, de woon-zorgcentra, de kinderopvang... - en de federale ziekenhuizen dichtrijden. In juli trok de toenmalige federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) 1,1 miljard euro uit. Daarmee konden de lonen van het zorgpersoneel in de federale ziekenhuizen met gemiddeld 6 procent stijgen.

Werkgevers van Vlaamse zorghuizen vrezen een personeelsvlucht naar de ziekenhuizen. 'Iedereen weet al lang dat de personeelsnorm in de ouderenzorg veel te laag is. Nu komt daar nog een discriminatie in verloning bovenop', zei Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

De onderhandelingen over de verdeling van het Vlaamse geld liepen de voorbije maanden niet gesmeerd. Begin oktober gaven de sociale partners Beke al aan dat het half miljard te weinig zou zijn om de loonkloof met het federale zorgpersoneel te dichten. De vakbonden en de werkgeversorganisaties rekenen voor het opdrijven van de zorgkwaliteit én de lonen op om en bij 1,2 miljard euro.

Onderhandelingen

De sociale partners voerden de afgelopen dagen de druk voor een loonsverhoging in de Vlaamse zorghuizen op. Ze wezen gretig naar de eerder vrijgemaakte 1,1 miljard euro en de eindejaarspremie van de federale regering. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gunde het ziekenhuispersoneel vorige week nog een eenmalige cheque van 985 euro. Hij trok daarvoor 200 miljoen euro uit.

Dat het federale niveau sneller reageert op de noodkreten in de zorg gebruiken de sociale partners als een handig drukkingsmiddel om de Vlaamse regering te dwingen vaart te maken en met meer geld over de brug te komen. Ze weten maar al te goed dat de Vlaamse regering - die wordt aangevoerd door de N-VA dat federaal in de oppositie zit - er een broertje dood aan heeft in de schaduw van de regering-De Croo te staan.