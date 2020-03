Vlaamse zorgpremie stijgt lichtjes

De zorgpremie, een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, is een premie die elke Vlaming jaarlijks moet betalen. 300.000 zorgbehoevenden krijgen van dat geld een zorgbudget. Daarmee kunnen ouderen een deel van de factuur van het rusthuis betalen of mensen met een beperking een deel van hun ondersteuning financieren.

De stijging van de zorgpremie is geen verrassing. Uit de Vlaamse zorgsector klinkt de roep om meer geld almaar luider, want de huidige budgetten volstaan niet om de nodige kwaliteitsvolle zorg te leveren.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap berekende in 2019 dat 1,6 miljard euro nodig is om alle wachtenden met een beperking een zorgbudget te kunnen geven. In de rusthuizen is dan weer meer personeel nodig om de stijgende zorgnoden van de vergrijzende bevolking op te vangen.