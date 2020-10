Vlaanderen belooft steun aan getroffen ondernemers

Vanaf maandag moet de horeca een maand dicht door het woekerende coronavirus. Dat heeft het Overlegcomité vrijdagavond beslist. Wie zijn zaak moet sluiten door de nieuwe coronamaatregelen, zal zoals in de eerste lockdown kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid.

Geen premie

Er wordt dus niet meer gewerkt met een hinderpremie zoals in de eerste lockdown. Toen hadden alle zaken die moesten sluiten recht op 4.000 euro. Volgens Crevits is het nieuwe systeem rechtvaardiger, omdat het rekening houdt met de grootte van het bedrijf in moeilijkheden. 'Op die manier krijgt elke ondernemer gelijkwaardige steun', zegt Crevits.