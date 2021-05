Vlaanderen bestuurt met steeds minder ambtenaren

Vlaanderen ligt voor op schema om tegen het einde van de legislatuur 1.440 ambtenaren minder in huis te hebben. De Vlaamse regering wil daarmee tegen 2024 75 miljoen euro per jaar besparen.

De Vlaamse overheid is goed op weg om het dieet waar het regeerakkoord haar in 2019 op zette te volbrengen. De politieke onderhandelaars besloten toen dat de overheidsdiensten in vijf jaar ongeveer 5 procent moesten afslanken. Op een personeelsbestand van 29.000 komt dat neer op 1.440 ambtenaren tegen 2024.

Na anderhalf jaar in de legislatuur werken al 809 mensen minder voor de Vlaamse overheid, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD). 'Daarmee zitten we voor op het traject. In minder dan de helft van de legislatuur hebben we 56 procent van de doelstelling behaald', zegt Somers, die de oefening coördineert. Hij geeft collega-ministers de opdracht een bepaalde besparingsdoelstelling te halen in hun administraties. Tegen 2024 zou de overheid daardoor jaarlijks 75 miljoen euro minder uitgeven.

De oefening gaat niet gepaard met naakte ontslagen. Als iemand met pensioen gaat, bekijken we telkens of een vervanging noodzakelijk is. Bart Somers (Open VLD) Minister van Binnenlands Bestuur

De afslanking van de Vlaamse overheid betekent niet dat de voorbije jaren veel ambtenaren afgedankt werden. 'De oefening gaat niet gepaard met naakte ontslagen. Maar als iemand met pensioen gaat, bekijken we telkens of een vervanging wel noodzakelijk is', zegt Somers.

Peeters en Bourgeois

Somers zette in zijn eigen diensten - Inburgering, Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen - de tering naar de nering. Zijn diensten doen het dit jaar met 42 personeelsleden minder, waarmee hij zijn doelstelling voor 2024 voortijdig gehaald heeft.

Ook minister-president Jan Jambon (N-VA) zit op koers om de doelstelling te behalen. Hij is bevoegd voor het Facilitair Bedrijf, dat de overheidsgebouwen uitbaat en met ongeveer 800 personeelsleden een van de grotere administraties is. Enkele ministers zitten achter op schema, al hangt dat volgens Somers nauw samen met de inspanningen die hun voorgangers leverden.

De vermageringskuur van de Vlaamse overheid is al meer dan tien jaar aan de gang. Onder de regering-Peeters II verdwenen tussen 2009 en 2014 2.160 jobs. De regering-Bourgeois vulde zowat 2.304 arbeidsplaatsen niet opnieuw in. De regering-Jambon zet dat beleid voort met een gelijkaardige procentuele knip.

We investeren massaal in de digitalisering van onze diensten. Bart Somers Minister van Binnenlands Bestuur

Kwaliteit van dienstverlening

Betekent minder personeel een minder kwalitatieve dienstverlening? Volgens Somers niet. 'We investeren massaal in de digitalisering van onze diensten. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat dat leidt tot een betere en snellere dienstverlening voor onze burgers en bedrijven', zegt hij.