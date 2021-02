Vlaanderen betaalt facturen steeds stipter

De Vlaamse overheid betaalt almaar minder verwijlintresten door te laat betaalde facturen. In vijf jaar is er een daling van 67 procent.

Bij een laattijdige betaling van haar facturen is de Vlaamse overheid verwijlintresten verschuldigd. In 2020 moest Vlaanderen 1,62 miljoen euro aan verwijlintresten betalen, bijna een half miljoen euro (22 procent) minder dan in 2019. In vijf jaar is er een daling met 3,35 miljoen euro (67%).

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) opvroeg bij Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ‘Onze ondernemingen hadden het in het coronajaar 2020 erg zwaar en kampten met liquiditeitsproblemen. De Vlaamse overheid moet dan - nog meer dan anders - het goede voorbeeld geven en hen stipt betalen. Dat dat steeds meer gebeurt, is dan ook meer dan welkom. Toch wordt nog altijd 474 miljoen euro te laat betaald’, zegt Ongena.

Zo goed als alle verwijlintresten zijn afkomstig uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Dat is typisch een beleidsdomein met zeer veel overheidsopdrachten. ‘Er werd al een plan van aanpak goedgekeurd waardoor oude dossiers tegen eind 2021 weggewerkt moeten zijn’, zegt Ongena.

Digitalisering

De cijfers tonen een duidelijke verbetering van het betaalgedrag aan, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Tom Ongena Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Dat de facturen sneller betaald worden en er dus minder verwijlintresten zijn, is te danken aan de grote vooruitgang op het vlak van de digitalisering van de betaalprocessen. Leveranciers moeten voor opdrachten sinds begin 2017 verplicht e-facturen versturen. Voor micro-ondernemingen is die verplichting er sinds begin 2018. ‘Inmiddels wordt 64 procent van alle ontvangen facturen volledig digitaal verwerkt, terwijl dat begin 2015 onbestaande was. Nog eens 31 procent van alle facturen wordt semidigitaal verwerkt via intelligent scannen’, zegt Ongena. In 2020 werd nog slechts 5 procent van de facturen volledig manueel verwerkt. Vijf jaar geleden was dat nog meer dan 80 procent.