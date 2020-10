Vlaanderen betaalt miljoenen voor fictieve groene stroom

Het gaat om een zogenaamde ‘statistische transfer’ zonder dat ook effectief energie wordt uitgewisseld. ‘Ik had dit bedrag van 22,5 miljoen euro liever in Vlaanderen geïnvesteerd, zeker omdat het gaat om de afrekening van gemaakte engagementen die zonder mij werden aangegaan in het verleden’, zegt Demir. ‘Dit bevestigt dat we als Vlaanderen voorzichtig moeten zijn met het formuleren van onhaalbare doelstellingen.’

Aanvankelijk was er ook sprake van dat Vlaanderen hernieuwbare energiestatistieken zou kopen van Wallonië, maar het Waalse overschot valt kleiner uit dan gedacht en wordt waarschijnlijk gebruikt om het federale tekort van België op te vangen. Als het finale Vlaamse tekort hoger uitkomt, is er een optie om van Denemarken bijkomende rechten te kopen.

CO2-doelstellingen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, schatte eerder dat het niet halen van de klimaatdoelstellingen de Vlaamse factuur aan boetes en compensaties kan doen oplopen tot 433 miljoen euro . Het luik hernieuwbare energie is daar een onderdeel van, maar ook voor de CO 2 -doelstellingen loopt Vlaanderen achter.