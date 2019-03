Vlaanderen blijft met milieudossiers worstelen

Nadat vorige week bleek dat de betonstop niet meer voor de verkiezingen wordt goedgekeurd, dreigt nu ook het mestactieplan te worden uitgesteld. Dat plan moet de kwaliteit van het rivierwater verhogen, maar CD&V en de N-VA zijn het oneens over de manier waarop.

Kan deze Vlaamse regering natuur en economie met elkaar verzoenen? Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe lastiger die vraag lijkt te worden voor de regering-Bourgeois. Nadat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) al moest opstappen tegen de achtergrond van de klimaatprotesten en de Vlaamse regering er vrijdag niet in geslaagd is de betonstop in te voeren, daagt een nieuw dossier aan de horizon op: het mestactieplan.

Voor de Vlaamse regering was dat mestactieplan twee decennia geleden de ultieme verzoening tussen natuur en landbouw. Door de intense landbouw en veeteelt kwam op Vlaamse velden te veel mest in de grond die niet door planten werd opgenomen, waardoor uiteindelijk het grondwater, beken en rivieren werden vervuild met nitraat.

Ik kan me voorstellen dat de nieuwe minister dit nog graag zou laten goedkeuren, maar zo dicht bij de verkiezingen moet iedereen zorgzaam omgaan met zijn achterban. Wilfried Vandaele Vlaams Parlementslid N-VA

De Europese nitraatrichtlijn en de uitvoering daarvan in mestactieplannen moesten daaraan verhelpen. Om de vier jaar stelt de Vlaamse regering een nieuw mestactieplan op. Editie zes is in voorbereiding. Een eerste versie is nog klaargestoomd door Schauvliege en in het Vlaams Parlement voorgesteld. Volgens het kabinet van haar opvolger Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de tekst al groen licht gekregen van de Europese Commissie.

De bedoeling is dat het mestactieplan zes strenger wordt dan de vijfde editie. Maar in de regering is men het oneens over hoe streng het nieuwe plan moet worden. De N-VA trekt in dit dossier voluit de milieukaart, terwijl CD&V ervoor huivert te veel nieuwe lasten op de schouders van de landbouwers te leggen.

Op het kabinet van minister Van den Heuvel luidt het dat het plan zeker nog voor de verkiezingen ‘wordt besproken’. Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) moet de inhoudelijke discussie nog beginnen.

Boerenbond

Zijn partijgenoot en Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele is pessimistisch. ‘Ik kan me voorstellen dat de nieuwe minister dit nog graag zou laten goedkeuren, maar zo dicht bij de verkiezingen moet iedereen zorgzaam met zijn achterban omgaan en de Boerenbond wil niet dat dit plan te streng is. We hebben nu echt een plan nodig dat streng genoeg is om op het terrein het verschil te maken. De eerste versies van het plan waren voor ons niet goed genoeg.’

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Uit een tussentijdse telling blijkt dat steeds meer mest in de Vlaamse beken en rivieren belandt. Bij een op de drie meetpunten werd nu al de Europese nitraatnorm overschreden en het meetjaar loopt nog tot in juni, meldde De Morgen gisteren.

De Vlaamse overheid bevestigt de tussentijdse data, die bovendien moeilijk te keren zijn. ‘Dat resultaat kan de komende maanden niet meer verbeteren’, zegt Katrien Smet, de woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vorig jaar, in de periode tussen juli 2017 en juni 2018, kleurde 28 procent van de meetpunten rood. Dat was toen al een zeer slecht resultaat. De norm is dat slechts 5 procent van de meetpunten rood kleurt.

Tussen juli 2017 en juni 2018 ging het vooral in de Westhoek mis. Bijna 60 procent van de meetpunten in de IJzer kleurde rood. In de Leie ging het om 47 procent van de meetpunten, in de Maas om 43 procent. Langs die rivieren worden veel groenten, maïs en aardappelen geteeld en daarbij spoelt de mest gemakkelijker weg.

Droge weer