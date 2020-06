Vlaanderen bouwt aantal contacttracers af tot minimum van 150

De coronaspeurders van de Vlaamse overheid worden op een minimumbezetting van 150 telefonisten gezet.

Van de 735 medewerkers die midden mei door een coronaconsortium van zes callcenters werden aangeworven blijven er over enkele weken nog 150 over. Dat vernam De Tijd bij het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid. Begin juni was het aantal contacttracers, die actief moeten opsporen wie allemaal in contact is geweest met besmette mensen om hen indien nodig in quarantaine te zetten, al een eerste keer afgebouwd tot 450 à 500.

De contacttracers in cijfers De Vlaamse coronaspeurders deden afgelopen week 4.288 telefoons, 774 meer dan de week ervoor. Dat blijkt uit de nieuwe wekelijkse update van het agentschap Zorg & Gezondheid. Gemiddeld moesten de mensen in de zes callcenterbedrijven van het coronaconsortium per dag samen naar 272 mensen bellen. In die groep zaten 99 coronapatiënten. De overige telefoons gingen naar mensen die met besmette personen nauw contact hebben gehad en naar zorgwerkers, of ze gebeurden ter opvolging. Per dag zijn gemiddeld 31 huisbezoeken gedaan bij mensen die de telefonisten niet aan de lijn konden krijgen. Voor die huisbezoeken zijn er 50 mensen op het terrein. Aan die teams wordt de komende weken niet getornd. De contactonderzoekers konden de afgelopen week de helft van de patiënten bereiken. Van die helft gaven er bijna twee op de drie contacten door. In totaal zijn 956 contacten verzameld. Per patiënt ging het om gemiddeld vier contacten. Bijna een op de zes van de hoog- en laagrisicocontacten vertoonde ziektesymptomen toen ze werden gecontacteerd. Het contactonderzoek stuurde in heel België 194 quarantainecertificaten naar contactpersonen van patiënten die in isolatie moesten blijven.

Die groep wordt nu over twee tot drie weken nog eens herleid tot 150. 'Dan stopt het wel', zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. 'Dat team van 150 is ook nog ruim bezet, maar er is afgesproken dat we niet onder die minimale drempel gaan zolang het coronavirus rondwaart.'

Er wordt daarnaast ook niet getornd aan het team van 50 medewerkers die huisbezoeken afleggen bij mensen die telefonisch niet bereikbaar zijn.

Weinig virussen

De reden voor de afbouw van het aantal contacttracers is simpel. Er circuleren op dit moment weinig virussen, waardoor de telefonisten met hun handen zitten te draaien. Er zijn gemiddeld nog zo'n 90 besmettingen per dag in heel België. De telefonisten moeten zich bezighouden met Netflix of videogames, is te horen vanop de negen locaties van waaruit ze werken.

Ook Wallonië knipt fors in het aantal contacttracers. Van de 400 midden mei blijven er op 1 juli nog 100 over. Tegen 1 augustus gaat het zelfs naar 40. De twee belangrijkste callcentra, Ikanbi in Loncin en Call Excell in Luik, zijn volop bezig mensen te ontslaan, melden Franstalige media.

Die operatie is nu ook in Vlaanderen in gang gezet. 'Het wordt een mix van mensen die doorgeschoven worden naar andere projecten en ontslagen', meldt het Agentschap Zorg & Gezondheid. De zes callcenters blijven allemaal aan boord, alleen blijven de huidige negen locaties wellicht niet allemaal open.

Financiële gevolgen

De afbouw heeft ook financiële gevolgen. Vlaanderen sloot voor 100 miljoen euro met de callcenters, ziekenfondsen en een consultant een contract voor 1.200 coronaspeurders tot november.

Volgens Zorg en Gezondheid gaat het om een prestatiegebonden contract. De callcenters krijgen niet het volledige bedrag, ongeacht wat ze doen. De overheid betaalt à rato van het aantal actieve telefonisten.

Daarnaast is er een annex bij het contract die de vaste kosten vastlegt. Het gaat onder meer om de bedragen die Vlaanderen aan de callcenters betaalt voor het huren van locaties en het investeren in IT en materiaal. Die clausule ligt momenteel ter controle bij de Inspectie van Financiën, en wordt in principe daarna definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het is onduidelijk om welke bedragen het precies gaat en hoeveel van de initiële 100 miljoen opgesoupeerd zal worden.

Clusters

Vlaanderen houdt een minimumteam van 150 in dienst om niet bij verrassing genomen te worden. Buitenlandse voorbeelden leren dat het nieuwe coronavirus houdt van clusters, waarbij één besmette persoon via een superverspreiderevent in staat is plots tientallen en zelfs honderden mensen te besmetten. Vlaanderen wil klaarstaan om in te grijpen en desnoods snel nieuwe coronaspeurders te rekruteren. 'De 150 die aan boord blijven, moeten de ervaring en de expertise bieden om nieuwkomers op te leiden en te begeleiden', klinkt het.

