Vlaanderen bouwt laatste coronasteunmaatregelen af

Bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen voor het derde kwartaal voor een laatste keer een beroep doen op het Vlaamse beschermingsmechanisme. Het gaat om hotels en discotheken, bedrijven in de reissector en een beperkte groep ondernemingen in de eventsector.

'De meeste coronamaatregelen werden ondertussen afgebouwd. Toch is er nog een beperkte groep ondernemers die zware hinder ondervinden, de reissector bijvoorbeeld. Het is nog altijd sterk afgeraden een verre reis buiten de Europese Unie te maken. Zowel reisbureaus, -organisatoren als autocarvervoer hebben daardoor een hoog omzetverlies', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vlaamse steun afgebouwd

De christendemocrate wijst erop dat zulke bedrijven wel geconfronteerd worden met vaste kosten of met kosten voor het herboeken van reizen. 'Dat zij nu een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme is dan ook logisch. We mogen die ondernemers in deze moeilijke tijden niet in de steek laten.'