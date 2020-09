Vlaanderen broedt nog maar eens op mobiliteitsplan

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vervangt het behekste Mobiliteitsplan Vlaanderen door een Mobiliteitsvisie 2040. Slaagt de Vlaamse regering er na 20 jaar dan toch in om een visie op mobiliteit uit te vaardigen?

Het monster van Loch Ness van de Vlaamse mobiliteitswereld komt opnieuw boven water. Nadat de Vlaamse regering al 20 jaar tevergeefs heeft geprobeerd om in een groot Mobiliteitsplan Vlaanderen een toekomstvisie op mobiliteit vast te leggen, waagt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) een nieuwe poging.

Peeters spreekt niet langer over een Mobiliteitsplan maar over een Mobiliteitsvisie 2040. Het Vlaams departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) heeft voor de zomer een 'sneuveltekst' verdeeld in de mobiliteitssector, waarin het vier vage toekomstscenario's (digi-kosmos, flexi-maxi, bewust-lokaal en opti-connect) naar voren schuift.

Op basis van het document van vijf bladzijden, dat geen concrete of becijferde doelstellingen omvat, start het departement deze maand een interactieve campagne om experten, lokale besturen en burgers te bevragen. 'Het resultaat hiervan wordt een lange termijn gedragen mobiliteitsvisie voor Vlaanderen met als horizon 2040', klinkt het in de 'sneuveltekst', die De Tijd kon inkijken.

20 jaar

De Vlaamse regering bijt al 20 jaar haar tanden stuk op het document. In 2001 al stelde de administratie op verzoek van de regering een voorontwerp op dat moest aangeven hoe Vlaanderen de modal shift naar minder autoverkeer zou realiseren. Maar de opeenvolgende ministers Kathleen Van Brempt (sp.a), Hilde Crevits (CD&V) kregen het werk niet rond.

Ook de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) worstelde met het Mobiliteitsplan. Een versie die aan het eind van de vorige bestuursperiode opdook bepaalde onder meer dat de reistijd in Vlaanderen minstens 20 procent moest inkorten tegenover 2013. Maar toen bleek dat de tekst ook een mogelijke kilometerheffing voor auto's van 2 of 5 cent per kilometer bevatte, trok Weyts (N-VA) zijn staart in en verdween het plan in de koelkast.

Basisbereikbaarheid

In het nieuwe regeerakkoord van de ploeg Jambon was, net als in de beleidsnota van Lydia Peeters, geen spoor te bekennen van het behekste plan. Nochtans moet de overheid volgens het nieuwe decreet basisbereikbaarheid - dat het toekomstige openbaar vervoer regelt - een Mobiliteitsplan Vlaanderen vaststellen voor een termijn van tien jaar.

Bovendien moeten de 15 vervoerregio's, die vanaf 2022 het lokale openbaar vervoer uittekenen, ook een regionaal mobiliteitsplan opmaken dat uitvoering geeft aan het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Zolang er geen Vlaams plan bestond, zaten de vervoerregio's dus geblokkeerd.

De Vlaamse regering heeft in april een verzameldecreet goedgekeurd waarin het ‘mobiliteitsplan’ uit het decreet basisbereikbaarheid wordt gehaald. Aidan Reinquin Woordvoerder minister van Mobiliteit Lydia Peeters