Vlaanderen bundelt al zijn data over u in één virtueel loket

De Vlaamse overheid timmert in alle stilte aan een digitaal ‘burgerprofiel’. Dat onthoudt al uw contacten met de verschillende overheden en moet zo de rompslomp temmen.

U verandert van job, en hebt details nodig over uw behaalde diploma’s? Die informatie is voortaan af te lezen van uw ‘burgerprofiel’ op vlaanderen.be. Maar ook als u wilt opvolgen of de gemeente iets doet aan een los liggende tegel die u meldde, kunt u naar dat profiel surfen.

De Vlaamse overheid trekt met het digitaal burgerprofiel resoluut de digitale kaart. De nieuwe regering heeft de komende legislatuur extra budget veil om het systeem definitief van de grond te krijgen. Er vloeit 30 miljoen euro naar het plan ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal II’, waarvan het burgerprofiel een speerpunt is.

De Vlaamse administratie lanceerde eind vorig jaar in alle stilte al het digitale burgerprofiel. Het virtuele loket onthoudt en bundelt uw contacten met verschillende overheden. Het is geen digitaal platform op zich, maar een soort van datarugzakje dat overheden kunnen koppelen aan hun eigen online portaal en dat u op al die portalen kunt openen.

Een twintigtal gemeenten en een paar Vlaamse agentschappen gebruiken het al. ‘Tienduizend bezoekers loggen nu al per dag in’, zegt Barbara Van Den Haute, de topvrouw van Informatica Vlaanderen. Ze vragen er gegevens en attesten over studies of toelages op, of volgen er vragen of klachten op.

2020

Minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor ICT, schakelt in zijn beleidsnota een versnelling hoger met het burgerprofiel. ‘Ik streef ernaar alle digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid overzichtelijk en gecentraliseerd aan te bieden, via Mijn Burgerprofiel en de site vlaanderen.be’, is te lezen.

Ook de Vlaamse administratie hoopt dat het burgerprofiel snel overal opduikt. ‘We hebben de ambitie tegen 2020 alle administratieve transacties via een virtueel en digitaal loket te laten verlopen. Mijn Burgerprofiel vervult daarin een essentiële rol’, stelt Informatie Vlaanderen op een intern gerichte webpagina.

Het succes van het burgerprofiel is wel afhankelijk van het aantal partners dat het profiel integreert, erkent Van Den Haute. Ze legt de link met de App Store, de appwinkel van Apple. ‘Onze versie van de App Store is er, we moeten die nu vullen met toepassingen.’ Hoe meer overheden hun dienstverlening koppelen met het profiel, hoe groter de kans op succes.

Landelijke gemeenten

Vlaanderen kijkt niet alleen naar zichzelf. Het hoopt van het burgerprofiel de standaard voor digitale dienstverlening te maken. Het reikt de hand aan de lokale overheden en zelfs de federale overheid om het burgerprofiel ook op die niveaus aan de burger aan te bieden.

‘Vlaanderen mag met dit project niet op zijn eilandje blijven zitten’, stelt het kabinet-Jambon. ‘We moeten de datastroom over de verschillende overheidsniveaus heen organiseren. Alleen zo kunnen we zo vlot mogelijk reageren op de noden van de burger. Banken begrepen al dat de consument alles wil doen in één enkele app.’