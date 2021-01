Vlaanderen drijft aantal trajectcontroles op

Door de langverwachte activering van een nationale databank kan de Vlaamse regering eindelijk het aantal trajectcontroles opdrijven.

Dat de trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen slechts gedeeltelijk werken, is een oud zeer. Vorig jaar raakte bekend dat slechts een op de drie trajectcontroles, waarbij de snelheid over een bepaalde afstand wordt gemeten, in Vlaanderen actief is. Begin 2021 waren dat er nog altijd maar 86 van de 298, dus een relatieve achteruitgang.

Het probleem lag bij de centrale verwerking van de gegevens die de trajectcontroles meten. De federale politie werkte jarenlang aan een databank om alle gegevens van ANPR-camera's, die nummerplaten herkennen, in heel het land te centraliseren. In 2018 moest die databank klaar zijn, maar het dossier liep vertraging op. Daardoor zijn de trajectcontroles die na 2018 werden geïnstalleerd nog geen seconde actief geweest.

215 trajectcontroles Er zijn momenteel in Vlaanderen 215 trajectcontroles geïnstalleerd, waarvan er 87 operationeel zijn.

Uit communicatie van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt nu dat de databank op punt staat. Daardoor kunnen de regionaal bevoegde gewestelijke verwerkingscentra de verkeersovertredingen voortaan automatisch verwerken en omzetten in processen-verbaal. 'We zijn erg tevreden dat we eindelijk kunnen rekenen op de werking van de nationale databank', zegt Peeters.

Volgens het kabinet-Peeters zijn er momenteel 215 trajectcontrole geïnstalleerd, waarvan er 87 operationeel zijn. De overige 117 zijn 'technisch klaar'. Die controles kunnen volgens Verlinden door de activering van de databank in gebruik genomen worden. 'Het is de bedoeling is de activering van die installaties dit jaar gradueel op te drijven', laat het kabinet-Peeters weten. De installatie van 45 extra trajectcontroles is aan de gang en in de toekomst moeten daar nog eens 70 bijkomen. Dit jaar trekt Peeters nog eens 5 miljoen euro uit voor extra trajectcontroles (zie tabel).