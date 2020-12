Vlaanderen durft sprong naar Antwerpse klimaatambitie niet te maken

De Vlaamse regering is niet van plan om net als Antwerpen de klimaatambities op te schroeven. Ze oordeelt dat dat een te groot offer zou vragen van gezinnen, landbouwers en bedrijven.

Als Vlaanderen er op zou mikken om net zoals de stad Antwerpen Europa te volgen en tegen 2030 55 minder CO2 uit te stoten, dan heeft dat verregaande gevolgen. In Vlaamse regeringskringen circuleren concrete scenario's van wat het voor bedrijven en burgers zou betekenen. Het zou gezinnen 114 euro extra per jaar kosten en bedrijven 1600 tot 2200 euro. Bovendien zou er 30 procent minder gereden moeten worden met de wagen en zou de veestapel met 40 procent afgebouwd moeten worden. Dat zijn fors meer inspanningen dan het huidige klimaatplan voorschrijft.

Vandaar dat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in het Vlaams Parlement op de rem ging staan toen gevraagd werd waarom de stad Antwerpen een stuk ambitieuzer is dan Vlaanderen. Dat de grootste stad van Vlaanderen een vermindering van de CO2-uitstoot van 50 à 55 procent tussen 2005 en 2030 nastreeft, doet de Vlaamse ambitie van 35 procent verbleken.

'Dat Antwerpen de klimaatdoelstellingen ambitieuzer heeft gemaakt, verbaast mij niet. Daar is veel potentieel. Het is een dichtbevolkte stad waar openbaar vervoer een grote rol speelt. Bovendien zit de uitstoot van de energie-intensieve bedrijven uit de haven en de landbouw niet in dat cijfer', reageerde minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op de vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) of Vlaanderen in navolging van Antwerpen zijn ambities niet moet opdrijven.

Antwerpen zet in op de renovatie en de isolatie van gebouwen, de uitrol van warmtenetten en een verzesvoudiging van de capaciteit aan zonne-energie. Het rekent daarvoor op een investeringsgolf van 2,6 miljard euro, waardoor het de reductie in CO2 kan opschalen van 40 naar minstens 50 procent, blijkt uit berekeningen die De Tijd dinsdag kon inkijken.

Opbod

Demir wil evenwel niet meegaan in een opbod van straffere klimaatregelen. 'Niet de meest realistische doelstellingen worden geprezen, maar de hoogste.' Ze wijst er eveneens op het ook gunstig is voor de Vlaamse doelstellingen als de grootste stad van Vlaanderen zo ambitieus is . 'De Antwerpse uitstoot is immers goed voor 6 procent van de Vlaamse uitstoot', zei Demir in het parlement.

Maar dat het Antwerpse stadsbestuur, waarin de N-VA net zoals in de Vlaamse regering de sterkste partij is, zijn ambities opschroeft naar 50 à 55 procent straalt negatief af op de ploeg van Jambon. Het bevestigt het imago van een regering die niet durft door te pakken met haar klimaatbeleid.

Kiezel in de schoen

Vlaanderen werd immers al overstemd door de Waalse en de federale regering, die in hun regeerakkoord allebei ijveren voor een CO2-reductie van 55 procent tegen 2030 ten opzichte van 1990. Op het Europese toneel staat ze bekend als de kiezel in de schoen. België kon zich nog niet volmondig scharen achter de CO2-reductie van 55 procent uit de Europese Green Deal, door het ontbreken van een Vlaams fiat.