Vlaanderen geeft cheque van 180 euro voor 11 juli-feestjes

Vlaanderen geeft een cheque van 180 euro aan al wie in het weekend van de Vlaamse feestdag in zijn straat een feestje met de buren houdt.

Het gat in de Vlaamse begroting is wegens de coronacrisis volgens Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) opgelopen tot 6,5 miljard euro. Federaal gaat het richting 40 miljard.

Rugdekking

Ondanks de nooddruft besloot de Vlaamse regering extra geld uit te trekken om Vlaanderen deze zomer aan het feesten te krijgen. Nu de grote 11 juli-viering grotendeels in het water valt en veel Vlamingen noodgedwongen in het eigen land moeten blijven door de coronapandemie, geeft de Vlaamse regering financiële rugdekking aan het initiatief Zomerstraten. Dat is een samenwerking tussen Vlaanderen Feest, het overheidsvehikel achter de 11 juli-viering, en de Voetgangersbeweging.

Burgers en lokale besturen kunnen bij de Voetgangersbeweging een startpakket vragen met flyers, een banner en stoepkrijt. Vlaanderen Feest geeft daarnaast in het weekend van 11 juli een cheque van 180 euro aan wie iets in zijn buurt, wijk of straat organiseert. Die cheque kan worden gebruikt voor spelmateriaal, het installeren van geveltuintjes of het aankopen van hapjes en drankjes bij de lokale horeca.

'Zet je stoel buiten voor een apero met de buren. Schrijf een groot gedicht op straat. Richt een parkeerplek in als zitruimte of sluit de straat tijdelijk af voor extra veel speel- en ontmoetingsruimte. Alles om de straten om te dopen tot een leuke vakantieplek om samen van de zomer te genieten', luidt het.

Virologen

Nu massa-events niet kunnen, is het de bedoeling overal kleine initiatieven op straatniveau te stimuleren. De campagne loopt tot september. Alles moet binnen de geldende veiligheidsmaatregelen gebeuren. Het initiatief is ook besproken met de gouverneurs en de virologen.

'Onze samenleving heeft behoefte aan een positieve, nieuwe start', zegt Open VLD-minister Bart Somers. 'We zaten te lang geïsoleerd. Het sociale en culturele leven is stilgevallen. Onze economie lijdt. De zomer moet een nieuwe start zijn. Een kans ook. Om elkaar opnieuw te ontmoeten. Om te genieten van al wat mooi is, van wat onze gemeente en Vlaanderen te bieden heeft.'

'We mogen de Vlaamse feestdag niet zomaar voorbij laten gaan', zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'We brengen mensen in kleine groep bij elkaar en we ontdekken opnieuw onze eigen buurten en wijken. Niet enkel op 11 juli, maar heel de zomer lang. Want deze zomer is Vlaanderen onze bubbel.'

Deze zomer is Vlaanderen onze bubbel. Jan Jambon Vlaams minister-president

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten bestaat al langer de mogelijkheid een beroep te doen op materiaal of steun voor wijk- en buurtinitiatieven. Op Vlaams niveau worden al jaren feestcheques uitgedeeld voor 11 juli. In 2018 bedroeg die 175 euro.