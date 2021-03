Vlaanderen geeft groen licht voor opvolger Uplace

Ingenieur-architect Alexander D'Hooghe, de man die eerder de Oosterwelknoop ontwarde, blies het project nieuw leven in. Met Broeklin willen D'Hooghe en Uplace op de site stadshallen bouwen met maakwinkels, kmo-units en een park in plaats van een shoppingcenter. Broeklin heeft een prijskaartje van zo'n half miljard euro.

Blijvend verzet

Eind januari tekende ook Leuven nog verzet aan. De Vlaams-Brabantse stad vindt dat er nog altijd te veel winkels zijn gepland op de site, terwijl in het centrum veel panden leegstaan. Op de laatste dag van het openbaar onderzoek diende het stadsbestuur onverwacht een bezwaarschrift in tegen de vergunningsaanvraag van Broeklin. Het is de vraag of Leuven en Vilvoorde nog juridische procedures zullen aanspannen.