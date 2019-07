'Vlaanderen groeit ook volgende jaren meer dan Wallonië'

De economische kloof tussen beide regio's blijft minstens tot 2024 toenemen.

De Vlaamse economie blijft de komende vijf jaar sneller groeien dan de Waalse en Brusselse economieën. Dat blijkt uit nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en de drie gewesten.

In Vlaanderen groeit de economische activiteit met gemiddeld 1,6 procent in de periode 2018-2020 en met 1,4 procent in 2021-2024. In Wallonië bedraagt de groei tussen 2018 en 2024 maar 1,2 procent per jaar en in Brussel amper 0,9 procent.

Arbeidsmarkt

Ook de werkgelegenheid stijgt tussen 2018 en 2024 snelle in het noorden dan in het centrum en het zuiden van het land. De vier instellingen zien de werkgelegenheid in Vlaanderen met 0,9 procent per jaar stijgen en met respectievelijk 0,7 en 0,4 procent in Wallonië en Brussel.

Daardoor daalt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen van 6,5 naar 4,7 procent. In Wallonië vermindert de werkloosheid van 13,2 naar 10,7 procent en in Brussel van 16,5 naar 12,9 procent. 'Die percentages zijn ongezien in alle gewesten sinds de jaren 80.'

Overheidsfinanciën

De begrotingen van de regio's blijven deficitair, omdat de gemeenschappen en gewesten meer willen investeren. Vlaanderen investeert de komende jaren honderden miljoenen per jaar in de Oosterweelverbinding.