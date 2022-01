Vlaanderen haalt doelstellingen voor zonne-energie

Hoewel een arrest de voordelige terugdraaiende teller deed verdwijnen, haalde Vlaanderen in 2021 zijn doelstellingen voor nieuwe zonnepanelen. De hoge energieprijzen lijken meer mensen daar toch voor te doen kiezen.

In de eerste negen maanden van 2021 werd voor 236 MW geplaatst. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) verwacht dat die trend doorzet. 'Nog niet alle cijfers zijn verwerkt, maar het lijkt erop dat 2021 beter afgesloten werd dan iedereen vooraf dacht', zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

In januari vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond de terugdraaiende teller. Die hield in dat mensen die voor eind 2020 zonnepanelen plaatsten nog 15 jaar konden genieten van de doorgaans voordelige terugdraaiende teller. Met het arrest werd gevreesd voor een stevige krimp in de vraag naar nieuwe installaties.