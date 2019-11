Vlaanderen hakt in steun voor kmo's

De Vlaamse regering vermindert het budget voor de populaire Kmo-portefeuille met een derde. Via dat instrument kunnen kmo’s subsidies krijgen voor opleiding, advies of coaching.

Vorig jaar werd via de Kmo-portefeuille aan 60.000 ondernemingen een recordbedrag van 61,4 miljoen euro toegekend. De bedrijven maakten gebruik van zo’n 150.952 erkende opleidingen.

Het steunmechanisme moet het nu met 23 miljoen euro minder doen, meer dan een derde van zijn budget. Dat blijkt uit de begrotingstoelichting van minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Hoe die knip precies gebeurt - via een lager subsidiebudget of minder erkende opleidingen - is niet duidelijk.

Via de portefeuille kunnen bedrijven zich inschrijven op professionele opleidingen over bijvoorbeeld accounting, cyberveiligheid of hr-strategieën. Maar de voorbije jaren ontstond geregeld controverse over cursussen waarvan de inhoud, om het zacht te zeggen, eerder wollig was.

Voetmassage

Ook vandaag zijn er in het aanbod nog opleidingen ayurvedische voetmassage, sessies ‘emotioneel lichaamswerk’ en lessenreeksen feng shui te vinden. Cursussen die bedrijven tegen een gunsttarief kunnen volgen. Al kan je je afvragen hoeveel verder een ondernemer raakt als hij‘verbinding heeft gemaakt met zijn vrije onbelemmerde diepe ademhaling’, zoals een van de opleidingsbrochures belooft.

De kleinste bedrijven dreigen een van hun belangrijkste instrumenten te verliezen om sneller te kunnen professionaliseren. Danny Van Assche Topman Unizo

Unizo-topman Danny Van Assche snapt de controverse, maar nuanceert. ‘Telkens ophef ontstond over dergelijke opleidingen, werden die steundossiers geweigerd’, zegt hij. ‘Het bewijst dat alles goed wordt opgevolgd. Het gros van de middelen gaat wel degelijk naar de professionalisering van ondernemers.’

Volgens Unizo gaat de inkrimping van de Kmo-portefeuille vooral ten koste van de kleinere ondernemingen. ‘Ze dreigen een van hun belangrijkste instrumenten te verliezen om sneller te kunnen professionaliseren’, zegt Van Assche. ‘Wie een kleinere onderneming leidt, moet zich vaak zowel met de dagelijkse business als met hr- of boekhoudkundige zaken bezighouden. Door met de steun van het kmo-fonds extra opleidingen te volgen of begeleiding te krijgen, heb je als ondernemer de kans een stap vooruit te zetten.’

Van Assche is dan ook ontgoocheld. ‘Al zijn we wel tevreden dat er niet blind wordt gesnoeid. We overleggen met de minister om na te gaan hoe we de besparingen op een redelijke manier kunnen doorvoeren, zonder al te veel schade voor de kmo’s.’

Rationeler

De nieuwe Vlaamse coalitie wil duidelijk rationeler omspringen met de bedrijfssubsidies. ‘We moeten enkel overhouden wat ondernemers echt verder helpt’, vindt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). ‘Op het vlak van de e-commerce zijn er nog veel stappen te zetten om lokale winkels te ondersteunen. Ondernemers hebben vooral nood aan lagere lasten en minder regels.’

Ook andere bedrijfssubsidies worden afgeslankt. Het budget voor de investeringsprovisie, die bedrijven aanspoort de werkgelegenheid niet naar lagelonenlanden te verhuizen, daalt met 40 miljoen euro.

De bedrijfssubsidies zijn controversieel. Afgelopen zomer wees Joep Konings, een econoom van de KU Leuven, in deze krant nog op de gevaren. ‘Als subsidies verlieslatende bedrijven langer helpen te overleven, leidt dat tot marktverstoring.’

Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, had eerder al laten blijken dat bedrijfssubsidies geen onaantastbare fetisj zijn. ‘Het is niet verkeerd alles eens door te lichten en te bekijken wat efficiënter kan. Dat geldt ook voor de subsidies aan bedrijven.’

Innovatie gevrijwaard

In totaal snoeit Crevits 73 miljoen euro weg uit de bedrijfssubsidies. Ze wijst erop dat de steun voor innovatie en ontwikkeling maximaal wordt gevrijwaard. ‘Daarnaast is er 20 miljoen extra om de besparingen op fundamenteel onderzoek terug te draaien.’ Artificiële intelligentie kan met jaarlijks 30 miljoen euro rekenen op een sterke boost in de beleidsplannen Economie en Innovatie van Crevits.