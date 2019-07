Vlaanderen heeft eerste vrouwelijke minister-president

Liesbeth Homans (N-VA) legde dinsdag bij koning Filip de eed af als Vlaams minister-president.

De N-VA-politica wordt daarmee de eerste vrouw in die functie. Homans (46) was de voorbije jaren minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie in de Vlaamse regering. Ze volgt Geert Bourgeois op, die vandaag begint in het Europees Parlement.

Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering wordt geleid door een vrouw. Het is ook de eerste keer dat de Vlaamse regering in lopende zaken een tijdelijke minister-president krijgt, in afwachting van de regeringsvorming. Die ligt even stil, tot formateur Bart De Wever garanties heeft dat Open VLD, CD&V of de sp.a niet in een federale regering stappen zonder een Vlaamse meerderheid.

Geschiedenis

Liesbeth Homans studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en behaalde nadien een aanvullend diploma internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Als geschiedenisstudente leerde ze Bart De Wever kennen, die toen ook geschiedenis studeerde in Leuven.

Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering wordt geleid door een vrouw. Het is ook de eerste keer dat de Vlaamse regering in lopende zaken een tijdelijke minister-president krijgt.

Homans zette in 2000 haar eerste voorzichtige stappen in de politiek als kabinetsmedewerker van Vlaams minister Johan Sauwens (toen VU, nu CD&V) en daarna Paul Van Grembergen (VU).

Na de Vlaamse verkiezingen van 2004 - en de grote overwinning van het kartel CD&V-N-VA - werd Homans parlementair medewerker van Bart De Wever. Intussen raakte ze ook verkozen in de Antwerpse provincieraad. In 2009 werd ze verkozen in het Vlaams Parlement, waarna ze fractieleider, Antwerps schepen en uiteindelijk Vlaams minister werd.