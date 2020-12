Vlaanderen heeft politiek akkoord over betonstop

Anderhalf jaar nadat de N-VA, CD&V en Open VLD in de Vlaamse regering-Bourgeois struikelden over de betonstop, nemen ze de draad weer op. De meerderheidspartijen hebben een politiek akkoord gevonden over hoe in Vlaanderen minder open ruimte wordt aangesneden en hoe eigenaars van die gronden daarvoor een correcte vergoeding krijgen zonder meteen de overheidsfinanciën compleet te doen ontsporen.

Factuur spreiden

Die meerwaarde zal de uitzondering zijn. De betonstop zal de Vlaamse overheid - die nu over 'bouwshift' spreekt - vooral op kosten jagen omdat er minder mag worden gebouwd in open ruimte. Ramingen liepen in 2019 op tot 12 miljard euro, al gingen die uit van zeer maximalistische scenario’s waarin de 12.000 hectare woonuitbreidingsgebieden aan de volle waarde van bouwgrond werden verkocht. De overheid bedwingt nu die miljardenfactuur door ze te spreiden in de tijd én over de gemeenten.