Vlaanderen heeft steeds minder onbetaalde facturen

In 2019 moest de Vlaamse overheid 2,1 miljoen euro verwijlinteresten betalen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) opvroeg bij minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Dat zijn interesten die verschuldigd zijn voor onbetaalde facturen. In 2015 bedroeg die schuld nog 5 miljoen euro.

De dalende trend is te danken aan de digitalisering van betaalprocessen. Sinds 2017 zijn bedrijven die aan de Vlaamse overheid factureren verplicht alle rekeningen boven een bepaald bedrag elektronisch te versturen. Die elektronische facturen kunnen veel sneller behandeld worden. Dat was in een jaar goed voor een daling van 43 procent van de interesten. Vandaag wordt 60 procent van alle ontvangen facturen volledig digitaal verwerkt en 35 procent semidigitaal.

Openbare werken

Zo goed als alle verwijlinteresten zijn afkomstig uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Een verklaring daarvoor is het hoge aantal overheidsopdrachten in dat domein. 'Dat neemt niet weg dat verdere inspanningen nodig zijn om tot een snellere betaling van de aannemers te komen', zegt Ongena.

Het aandeel onbetaalde facturen door de Vlaamse overheid daalde van 21 procent in 2015 naar 16 procent in 2019. 'De cijfers tonen een duidelijke verbetering van het betaalgedrag aan, maar we mogen niet op onze lauweren rusten', zegt Ongena. 'In 2019 werd, ondanks de positieve evolutie in vergelijking met de voorgaande jaren, nog altijd 373 miljoen euro te laat betaald aan leveranciers en aannemers. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. De overheid heeft een voorbeeldfunctie.'