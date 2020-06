Vlaanderen investeert 5 miljoen in digitale labs

Minister van innovatie Hilde Crevits (CD&V) investeert 5 miljoen euro in de oprichting van vijf Digital Experience Labs. Wie bijvoorbeeld zijn productieproces of voorraadbeheer wil digitaliseren, maar daar de kennis en expertise niet voor in huis heeft, kan in zo'n digitaal lab terecht voor advies en begeleiding. Daar kan het bedrijf een project voorstellen, tests laten uitvoeren en naar geschikte partners voor zijn project zoeken.