Vlaanderen investeert recordbedrag in innovatie

Vlaanderen investeerde in 2016 een recordbedrag van 6,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling.

De inspanning is goed voor 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de waarde van alle goederen en diensten die in Vlaanderen worden geproduceerd. Vlaanderen doet het een pak beter dan het Europese gemiddelde van 1,94 procent, blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring.

De Europese lidstaten hebben afgesproken tegen 2020 3 procent van hun bbp te besteden aan het onderzoek naar nieuwe technologieën en de ontwikkeling van producten. Het bedrijfsleven moet 2 procentpunten voor zijn rekening nemen, de universiteiten en de overheden samen 1 procentpunt.

Chemie en farma

De inspanning van de overheid steeg in Vlaanderen in 2016 tot 0,84 procent van het bbp. Tien jaar eerder was dat nog 0,59 procent. De inspanning van de privésector steeg tot 1,86 procent. Vooral de chemie, de farma en de ICT investeren traditioneel veel in onderzoek en ontwikkeling. Maar ook de financiële sector investeert door de digitalisering steeds meer in innovatie, zegt Koen Debackere, auteur van de studie.

‘De aantrekkende economie geeft bedrijven de ademruimte om nieuwe zaken te bekijken’, zegt Freek Couttenier van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen. ‘Wie vandaag niet in innovatie investeert, doet niet meer mee, zeker als je naar het buitenland wil exporteren. Tegelijk heeft ook de overheid de jongste jaren fors in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Ondanks de bezuinigingen bij de start van deze Vlaamse regering is men dat blijven doen.’

Begrotingsopmaak

In 2017 besliste de Vlaamse regering al jaarlijks 195 miljoen euro extra te investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie, waardoor het budget nu 758 miljoen euro bedraagt. Het is de bedoeling bij de begrotingsopmaak in september opnieuw een groot bedrag vrij te maken. Er is sprake van 280 miljoen euro.