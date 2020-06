Vlaanderen kan 40 miljoen euro verliezen aan modegroep FNG

De Vlaamse belastingbetaler is via het investeringsvehikel van de overheid PMV voor 40 miljoen euro blootgesteld aan de noodlijdende modegroep FNG. Bij een faillissement van de groep boven de bekende schoenenketen Brantano gaat dat geld in rook op.

De brokstukken van de instortende Vlaamse modegroep FNG ploffen ook neer rond de Vlaamse regering. Die blijkt de jongste jaren via haar investeringsvehikel Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) financieel verstrengeld te zijn geraakt met het moederbedrijf boven de schoenenketen Brantano. PMV bezorgde op vraag van De Tijd het overzicht van de participaties in en de waarborgen voor FNG.

PMV bezit ten eerste 7 procent van de FNG-aandelen. Het betaalde daarvoor via twee rondes in 2018 22,5 miljoen euro. Een aandeel FNG was op de piek eind september van dat jaar 27,6 euro waard. Bij de schorsing van het aandeel in mei van dit jaar - omdat de beurswaakhond meer uitleg wilde bij een aantal transacties van het bedrijf - bedroeg de koers nog 3,5 euro. De Vlaamse aandelen waren toen nog ongeveer 3 miljoen euro waard.

Blootstelling

Daar stopt de blootstelling niet. FNG is via een achtergestelde lening, wat betekent dat u van alle schuldeisers het laatst aan bod komt, ook 10 miljoen euro verschuldigd aan Mezzanine Partners, een vehikel van de familie rond Leo Claeys, de schoonbroer van Roularta-voorzitter Rik De Nolf, en PMV. De beheerder van dat fonds is Joris Claeys.

FNG deed ook een beroep op de waarborgvennootschap Gigarant van PMV. Door dat mechanisme kunnen banken bij de Vlaamse overheid aankloppen als bedrijven niet meer in staat zijn hun leningen terug te betalen.

FNG heeft in totaal 266 miljoen euro schuld bij de vier grote banken BNP Paribas Fortis, ABN Amro, ING en Belfius. Die zien via PMV uiteraard maar een deel van hun uitstaande schuld tegenover FNG gewaarborgd. Via Gigarant was een eerdere waarborg van 10 miljoen euro vorig jaar verlopen. Opmerkelijk is dat dit jaar in maart, in volle coronacrisis, een extra waarborg is verstrekt van 7,5 miljoen euro om een bestaande lening van 10 miljoen euro af te dekken. Geen maand later moest FNG beleggers opbiechten dat het niet in staat was zijn eigen jaarresultaten te publiceren door de chaos waarin het bedrijf was beland. Anders gezegd: als FNG failliet gaat, krijgt de schuldeiser via de Vlaamse overheid toch nog 7,5 miljoen terug van zijn lening van 10 miljoen. Zonder die waarborg zou de lening in rook zijn opgegaan.

Nieuwe cashinjectie

Mocht FNG uiteindelijk op de fles gaan, dan verliest Vlaanderen dus minstens 40 miljoen euro. Maar of het daarbij stopt? Het nieuwe management van FNG - de drie stichters Dieter Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en Manu Bracke zijn opzijgeschoven - hoopt voor zijn herstelplan op een nieuwe cashinjectie van Vlaanderen. De PMV-woordvoerder bevestigt dat door FNG bij Gigarant een nieuwe aanvraag is ingediend om leningen van banken te waarborgen, zoals De Standaard meldde. Bij de vraag om extra details wenste PMV verder geen commentaar te geven.

De vraag is of PMV zich nog dieper in het moeras mag wagen. FNG kampt met een gigantische schuldenberg van 734 miljoen euro en slikte in 2019 een nettoverlies van bijna 300 miljoen. Daarenboven ligt de groep onder het vergrootglas omdat ze ondoorzichtige constructies opzette, de winsten kunstmatig opkrikte door te schuiven met voorraden en schimmige deals sloot in Azië, Luxemburg en Zwitserland. Zelfs de nieuwe directie kan niet precies achterhalen wat het oude management de voorbije jaren allemaal aan constructies op poten heeft gezet. FNG wordt her en der omschreven als een nieuw Lernout & Hauspie, het West-Vlaamse spraaktechnologiebedrijf dat frauduleus op de fles ging.

Dilemma

De Vlaamse regering staat voor een duivels dilemma. Stapt ze mee in de redding van FNG, dan kan ze nog meer geld verliezen als het schip kapseist. Anderzijds staan er flink wat jobs op het spel, terwijl de werkloosheid al piekt door corona. FNG kondigde al een herstructurering aan bij Brantano. Het wil 47 winkels sluiten en 287 jobs schrappen.

Het dossier moet grondig en met heel veel behoedzaamheid worden bekeken. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie en van Werk

Officieel is Gigarant autonoom bevoegd voor waarborgen onder 10 miljoen euro, erboven is een beslissing van de Vlaamse regering nodig. Toen de puinhoop bij FNG enkele weken geleden aan het licht kwam en duidelijk werd dat mogelijk sprake was van zwaar mismanagement, bleek er bij PMV toch nog bereidheid te zijn het dossier kansen te geven, zodat het bedrijf kan overleven.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat in zo'n hypergevoelig dossier nog iets beslist wordt zonder minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en de overige Vlaamse regeringstoppers.