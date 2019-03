Vlaanderen kan investeringen verdubbelen

Dankzij het decreet voor grote projecten, dat gisteren goedgekeurd werd in het Vlaams Parlement, kunnen de Vlaamse overheidsinvesteringen in de volgende legislatuur verdubbelen tot 40 miljard euro.

Het nieuwe kaderdecreet vervangt een decreet uit 2002 over de controle op grote infrastructuurprojecten. Het creëert een kader voor de alternatieve financiering van grote Vlaamse overheidsinvesteringen. Volgens Vlaams Parlementslid Rik Daems (Open VLD), de voorzitter van de parlementaire commissie alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, biedt het decreet ook de kans op een verdubbeling van de overheidsinvesteringen.

In een opiniestuk legt Daems uit dat het kaderdecreet de Vlaamse regering toelaat haar investeringsbudget - dat nu ongeveer 4 miljard euro per jaar bedraagt - voor een deel te gebruiken om zogenaamde terbeschikkingsvergoedingen mee te betalen voor projecten die samen met de privésector worden uitgevoerd.

‘In de plaats van 4 miljard in een keer uit te geven aan bijvoorbeeld de bouw van nieuwe rusthuizen of scholen kan een deel van die 4 miljard beter gebruikt worden voor terbeschikkingsvergoedingen’, meent Daems.

40 miljard

Met 1 miljard aan terbeschikkingsvergoedingen kan in een legislatuur van vijf jaar voor 25 miljard euro aan publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) worden opgezet. Daarnaast blijft er een budget van 3 miljard klassieke investeringen per jaar, of 15 miljard in de hele legislatuur. Opgeteld kom je zo aan een investeringspakket van 40 miljard euro. Dat is het dubbele van de huidige Vlaamse overheidsinvesteringen. Volgens Daems is die alternatieve financieringstechniek ook perfect in overeenstemming met de Europese spelregels voor de begroting.

Het decreet, gekoppeld aan mijn voorstel om het Vlaams spaargeld te mobiliseren, maakt een kwantumsprong voor publieke investeringen mogelijk. rik daems vlaams parlementslid

De liberaal doet ook een voorstel om het spaargeld te activeren. Op de spaarboekjes van de Belgen staat zowat 250 miljard euro. ‘Er bestaat vandaag een Vlaamse mogelijkheid om die spaarboekjes een hoger en eerlijk rendement te gunnen, als het geld in publieke investeringen gestoken zou worden. Niemand heeft het blijkbaar gezien, maar het is mogelijk door de zesde staatshervorming: een Vlaamse belastingvermindering in de personenbelasting’, merkt Daems op.

Concreet komt het voorstel van Daems erop neer dat Vlaamse spaarders jaarlijks een belastingvermindering zouden krijgen van 2 procent op het bedrag dat wordt geïnvesteerd in Vlaamse projecten.

Belastingvermindering

Wie 10.000 euro investeert, kan rekenen op een jaarlijks rendement van 2 procent of 200 euro via een belastingvermindering waarop - in tegenstelling tot bij een dividend - geen roerende voorheffing van 30 procent moet worden betaald.