Vlaanderen koppelt voorwaarden aan Europese klimaatambitie

Het komt dan toch niet tot een harde botsing tussen Vlaanderen en de federale regering over de klimaatambities. De Vlaamse regering kan ermee leven dat premier Alexander De Croo (Open VLD) later deze week op de Europese top namens België zal instemmen met de nieuwe Europese klimaatambitie.

Kostenefficiëntie

Vlaanderen wil ten eerste dat Europa de inspanningen meer spreidt over de lidstaten voor wie het goedkoper is de uitstoot terug te dringen. Voor de huidige verdeling van de inspanningen geldt het bruto binnenlands product per capita als verdeelsleutel: hoe meer een land per inwoner produceert, hoe sterker het zijn CO2-uitstoot moet terugdringen.