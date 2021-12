Vlaanderen krijgt 49 ultrasnelle laadstations

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil dat er langs de autosnel- en gewestwegen om de 25 kilometer snellaadinfrastructuur aanwezig is.

Om de omslag naar elektrisch rijden mogelijk te maken is een versnelde uitbouw van het netwerk van laadstations noodzakelijk. ‘Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen, maar bestuurders moeten ook onderweg altijd kunnen laden’, zegt minister Peeters in een persbericht.

Het is belangrijk dat er hiervoor voldoende en goed bereikbare laadstations beschikbaar zijn. ‘Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden.’

Hiertoe gaat Vlaanderen op 49 locaties langs autosnelwegen en gewestwegen ultrasnelladers uitrollen. In de provincie Antwerpen zijn 8 plaatsen voorzien, in Limburg 7, in Oost-Vlaanderen 13, evenveel in Vlaams-Brabant en in West-Vlaanderen zijn 9 locaties gepland.

5,4 miljoen

De laadstations worden geplaatst op dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. Het is de bedoeling dat het hele netwerk tegen juni 2024 gerealiseerd is. Langs de grote verkeersassen in Vlaanderen zou er dan om de 25 kilometer ultrasnelle laadinfrastructuur moeten beschikbaar zijn.