Vlaanderen lanceert Frank De Winne-onderzoeksbeurzen

De Vlaamse regering start een plan rond ruimtevaarteconomie. De Frank De Winne-onderzoeksbeurzen zijn de blikvanger.

Frank De Winne, de tweede Belg in de ruimte en sinds 2012 het hoofd van het Europese opleidingscentrum voor astronauten, verleent zijn naam aan de eerste onderzoeksbeurzen in Vlaanderen voor ruimtevaart. Met dat geld moeten twintig wetenschappers een doctoraat of postdoconderzoek kunnen doen.

Pas sinds kort maakt de Vlaamse regering echt werk van een beleid rond ruimtevaarteconomie. Jarenlang gebeurde dat niet omdat ruimtevaart een federale bevoegdheid is, maar economie en innovatie dan weer Vlaams zijn. Pas in 2018 schreef de Vlaamse adviesraad voor Innoveren en Ondernemen de eerste strategie uit voor een Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Ruimtevaart is een sector in groei met een hoge toegevoegde waarde. Het is belangrijk dat Vlaanderen een loopbaan in de ruimtevaart aanmoedigt. Frank De Winne Tweede Belg in de ruimte en hoofd European Astronaut Centre.

'Zonder dat we het vaak beseffen zijn ruimtevaarttechnologie en -gegevens onmisbaar geworden in ons dagelijkse leven', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'Denk aan weersvoorspellingen, de gps of telecommunicatie.'

De Vlaamse regering trekt de komende vijf jaar 11 miljoen euro uit. Er komt een Flanders Space-dataplatform, waar overheid, bedrijven en kennisinstellingen makkelijker met ruimtedata aan de slag kunnen. Er is ook aandacht voor wetenschapscommunicatie en extra steun voor starters.