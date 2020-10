Vlaanderen legt cultuur, sport en ontspanning aan banden

Strengere regels moeten de alarmerende toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen keren.

Met een nieuwe serie maatregelen in de strijd tegen het coronavirus legt Vlaanderen het recreatieve leven zo goed als plat. Indooractiviteiten zoals zwembaden, wellnesscentra en binnenspeeltuinen moeten vanaf vrijdag de deuren sluiten. Hetzelfde geldt voor het culturele leven: theaters, bioscopen en musea gaan vanaf dan dicht. Ook alle evenementen worden geschrapt en er komen strengere regels voor het winkelen. ‘Alles wat fun is, gaat eruit’, klinkt het in de Vlaamse regering.

Als reden wijst Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) naar de alarmerende stijging van het aantal ziekenhuisopnames van corona- patiënten. Dinsdag ging het om een recordaantal van 689 mensen. Meer dan 5.000 mensen liggen met corona in het ziekenhuis, van wie 809 op intensieve zorg.

Als het huidige groeitempo - een verdubbeling van het aantal patiënten op intensieve zorg om de zeven dagen - aanhoudt, dan liggen de ziekenhuizen over twee weken vol. ‘Iedereen moet zich nu verantwoordelijk gedragen. Anders stevenen we af op een nieuwe lockdown’, zei Jambon op een persconferentie.

Nochtans was Vlaanderen eerst een koele minnaar van bijkomende verstrengingen. Eerder voerden de belangrijkste federale en regionale ministers in het Overlegcomité al strengere regels in. Sinds vorige week maandag zijn de cafés en restaurants gesloten, is een avondklok van kracht, is telewerken de norm en mogen we één knuffelcontact buiten het gezin hebben.

Vrijdag voerde het Overlegcomité ook strengere regels voor recreatieve activiteiten door, al hield vooral Vlaanderen toen het volledig stilleggen van het recreatieve leven tegen. Wallonië en Brussel, die harder worden getroffen door corona, voerden daarop bijkomende verstrengingen door.

Vooraleer de regels te verstrengen wilde Jambon het effect van de sluiting van de cafés en de restaurants op het aantal ziekenhuisopnames afwachten. Door de lange incubatietijd van het virus zal dat effect pas ten vroegste eind deze week merkbaar zijn – ervan uitgaande dat er een effect is.

Zwembaden

Doordat in Brussel en Wallonië de zwembaden en de fitnessruimtes sloten, vreesden heel wat Vlaamse gemeenten aan de taalgrens en in de Brusselse rand een stormloop aan Franstaligen. Enkele lokale besturen en provinciegouverneurs begonnen te tobben over strengere maatregelen.

Samen met de druk van virologen, die vonden dat Vlaanderen te weinig deed om het virus in te dijken, deed de vrees voor gespreide lokale verstrengingen Jambon overstag gaan om toch bijkomende Vlaamse maatregelen door te voeren. Dat leidt tot nogal wat knarsetanden op het federale niveau, waar ze vinden dat de aanpassingen in schijfjes heldere communicatie verhinderen. ‘Jambon had zichzelf een bocht kunnen besparen’, klinkt het schamper.

Anders dan Wallonië en Brussel kiest Vlaanderen er niet voor om de avondklok uit te breiden. Daardoor blijft het voor Vlamingen verboden tussen middernacht en 5 uur op straat te komen, terwijl dat in het zuiden van het land tussen 22 uur en 6 uur niet is toegestaan. ‘Niemand was daar vragende partij voor’, klinkt het in de Vlaamse regering.

Het gevolg van de Vlaamse verstrengingen is dat Wallonië, dat als eerste bijkomende verstrengingen afkondigde, nu de minst strenge coronaregels heeft - als de avondklok buiten beschouwing wordt gelaten. Musea en de bioscopen blijven er open. Nochtans is Wallonië de regio die het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil meer lijn brengen in de corona-aanpak van de verschillende deelstaten. ‘In het licht van de beslissingen van de Vlaamse regering zal ik de minister-presidenten morgen (vandaag, red.) uitnodigen voor verder overleg. Het is in het belang van onze burgers en bedrijven tot een zo helder en eenduidig mogelijke regeling te komen voor het hele land’, verklaarde hij op Twitter.