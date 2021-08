Vlaanderen legt zelf strategische voorraad mondmaskers aan

Tussen 2009 en 2018 beschikte ons land over een strategische stock van 63 miljoen mondmaskers, die na de Mexicaanse griep opgebouwd was. Door besparingen lieten de regering-Michel en toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) na om de vervallen en te oude mondkapjes te vervangen.

Toen de coronacrisis vorig jaar in maart in alle hevigheid losbarstte, kwam de federale minderheidsregering tot de onaangename vaststelling dat er amper mondmaskers voorhanden waren. Zeker de vernietiging van de strategische voorraad aan hoogwaardige FFP2-mondmaskers ontlokte veel kritiek.

Piekmaanden

Ontsmettende handgel duikt niet op in het lijstje, omdat de binnenlandse productie moet volstaan én de opslag moeilijk is wegens de brandbaarheid van het goedje. De strategische stock van mondmaskers, schorten en handgel was één van de meest prominente adviezen uit een reeks van 95 aanbevelingen die de coronacommissie in het Vlaams Parlement vorige zomer formuleerde.