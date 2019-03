Vlaanderen lokt recordaantal toeristen

Vlaanderen noteerde vorig jaar 14 miljoen toeristische aankomsten. Dat zijn er 1,2 miljoen of 9 procent meer dan in 2017. Ook het aantal toeristische overnachtingen steeg met 2,4 miljoen of 8 procent tot 33,2 miljoen overnachtingen. Die stijging is vooral te danken aan de buitenlandse bezoekers, want de overnachtingen op naam van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen zijn zelfs gestegen met 11 procent.