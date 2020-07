Vlaanderen loopt 130 miljoen euro voor innovatie mis

Door de tegenvallende Europese budgetten voor onderzoek en ontwikkeling loopt Vlaanderen 130 miljoen euro mis. Dat schat het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

De Vlaamse kennisinstellingen zijn erg ontgoocheld in de Europese meerjarenbegroting tot 2027. Na getouwtrek tussen de lidstaten werd dinsdag een akkoord bereikt. Hoewel dat positief uitvalt voor België, laat de knip in het onderzoeksbudget zich voelen. Vooral Vlaanderen draagt daarvan de gevolgen.

Als je de verlaging van 5 miljard euro doorrekent, dan loopt Vlaanderen zo’n 130 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek mis. Hans Willems Secretaris-generaal FWO

Het Europees innovatie- en ontwikkelingsprogramma Horizon Europe is de dupe. Initieel kon Horizon Europe rekenen op 120 miljard euro, maar in het voorstel dat de Europese Commissie in mei deed, werd dat bedrag al verminderd tot 80,9 miljard euro. Door het getouwtrek tussen de lidstaten wordt uiteindelijk slechts 75,9 miljard euro vrijgemaakt. ‘Dat bedrag is ongeveer even groot als het budget voor Horizon 2020, de voorganger van het programma. Als we met de indexering rekening houden, komt het zelfs neer op een reductie’, zegt Hans Willems, de secretaris-generaal van het FWO.

Winst op innovatiebudget

Nochtans zijn die middelen belangrijk voor Vlaanderen. Uit een voortgangsrapportage uit 2018 bleek dat Vlaanderen 821 miljoen euro aan middelen had binnengehaald met Horizon 2020. Daarmee bereikten de Vlaamse kennisinstellingen en industrie samen een rendement van 2,6 procent. Dat is een stuk hoger dan de 1,8 procent die verwacht kan worden op basis van het Vlaamse aandeel in de Europese begroting. Vlaanderen boekt met andere woorden winst via de Europese middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

Maar met een kleinere taart valt ook het Vlaamse deel lager uit. ‘Als je de verlaging van 5 miljard euro doorrekent, dan loopt Vlaanderen zo’n 130 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek mis’, klaagt Willems aan.

Onderzoek en ontwikkeling zijn zeer belangrijk voor welvaartscreatie, daarop besparen is een bedreiging op de lange termijn. Herman Derache Technologiefederatie Agoria

Die simulatie gaat uit van dezelfde omstandigheden als in het vorige programma. Of Vlaanderen ook echt zo zwaar getroffen wordt, hangt af van de modaliteiten die het programma zal gebruiken. Het Horizon-programma geeft geld voor Europese partnerschappen tussen universiteiten en bedrijven, maar ook rechtstreekse financiering voor individuele onderzoekers.

Ook uit die laatste stroom haalt Vlaanderen veel geld binnen. Het zijn dus vooral de kennisinstellingen, zoals de universiteiten en onderzoekscentra als Imec en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, die geld dreigen te verliezen door het Europese akkoord.

Resolutie

Vlaamse bedrijven zijn afhankelijker van regionale financiering voor hun innovatie. Maar ook zij maken zich zorgen om de aangepaste Europese plannen. ‘Onderzoek en ontwikkeling zijn zeer belangrijk voor welvaartscreatie, daarop besparen is een bedreiging op de lange termijn’, zegt Herman Derache, directeur innovatie bij de federatie van de technologiebedrijven Agoria. ‘Bovendien had Europa voor de coronacrisis de ambitie om innovatie te koppelen aan de uitdagingen rond verduurzaming met de Green Deal. Dat momentum lijkt verloren.’