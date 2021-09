'Vlaanderen mag zich niet in slaap applaudisseren'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verdedigt de beslissing om een kwart van de bedden in intensieve zorg (IC) voor te behouden voor coronapatiënten.

Vicepremier Vandenbroucke vindt het geen goede zaak dat vragen gesteld worden bij de beslissing om een kwart van de IC-bedden in ziekenhuizen voor te behouden voor Covid-19-patiënten.

'We moeten voorzichtig blijven en niet voortdurend aankondigen dat het morgen de volledige vrijheid is en dat het afgelopen is. Dat is niet slim', zei hij in 'De ochtend' op Radio 1.

Om te vermijden dat ziekenhuizen hun capaciteit te laat zouden opschalen, wordt hen gevraagd nu al geleidelijk over te gaan naar fase 1A van het spreidingsplan. Dat betekent dat een kwart van de bedden op intensieve zorg voorbehouden moet zijn voor coronapatiënten.

'We zien een sterke stijging van de covidopnames op intensieve zorg', zei Vandenbroucke. 'Het is dan ook een normale reactie om de ziekenhuizen te vragen voorzorgen te nemen.'

Geert Van Assche, de hoofdarts van het UZ Leuven, noemde, ook in 'De ochtend', de beslissing van het expertencomité HTSC onbegrijpelijk. Hij vreest dat door de maatregel opnieuw meer gewone zorg uitgesteld moet worden.

Voorzichtig blijven

'We laten patiënten in de steek als we niet voldoende krachtig optreden tegen het virus', zegt Vandenbroucke. 'De klacht van de ziekenhuizen is terecht, maar er is maar één goede oplossing: voorzichtig blijven.'

Ik wil ons dat wel eens zien doen, iedereen tussen 0 en 100 jaar vaccineren. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

Vandenbroucke roept ook op om nog meer mensen te vaccineren, maar hij is geen voorstander van een verplichte vaccinatie. 'Dat is een kreet. Ik wil ons dat wel eens zien doen, iedereen tussen 0 en 100 jaar vaccineren.'