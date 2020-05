Vlaanderen richt maatschappelijk relancecomité op

De minister-president benadrukte voorts dat het belangrijk is om een nieuwe opflakkering van het cononavirus te vermijden. Daarvoor moeten de testen opgedreven worden en moet aan contactopvolging gedaan worden. 'Zo kunnen we de zieken in quarantaine plaatsen en niet langer heel de maatschappij, zoals in de eerste fase', aldus Jambon.

Jambon wees er ook op dat intussen alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra intussen getest zijn. En daaruit blijkt dat de toestand dezelfde is als in de ziekenhuizen. Enkel in 30 procent van de woonzorgcentra zijn er problemen. De woonzorgcentra als argument gebruiken voor een herfederalisering gaat voor de N-VA'er dus niet op. 'Het noorden en zuiden van het land hebben ook een zeer verschillende blik op de zorg.'