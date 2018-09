Vlaanderen richt technologiefonds op

De Vlaamse regering investeert volgend jaar bijna 300 miljoen euro extra in onderzoek en ontwikkeling. Daarvan gaat 75 miljoen naar een nieuw Flanders Future Techfund.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) hield vandaag zijn laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode. Hij maakte de balans van zijn Vlaamse regering op en lichtte de Vlaamse begroting voor volgend jaar toe.

Vlaanderen kan volgend jaar een half miljard euro extra investeren, zoals De Tijd vorige week al schreef. Daarvan gaat 280 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling. Daarmee houdt de Vlaamse regering haar belofte om tegenover de start van de regeerperiode 500 miljoen euro extra in onderzoek en ontwikkeling te investeren.

Nieuw fonds

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) gaat 75 miljoen euro van dat geld gebruiken voor een nieuw fonds dat technologie sneller naar de markt moet laten doorstromen. Dat Flanders Future Techfund moet garanderen dat het potentieel van de Vlaamse strategische onderzoekscentra en de zogenaamde speerpuntclusters zo breed mogelijk wordt benut.

‘Zo leggen we de basis voor een nieuwe generatie Vlaamse wereldspelers in het digitaal tijdperk’, zegt Bourgeois.’ De bedoeling is dat het startkapitaal van 75 miljoen euro op termijn met 300 miljoen euro kan aangroeien.

De rest van het geld voor onderzoek en innovatie gaat naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, het Industrieel Onderzoeksfonds en doctoraatsonderzoek bij Vlaamse ondernemingen. ‘Vandaag is investeren in onderzoek en ontwikkeling investeren in de jobs van morgen.’

Ook forse investeringen in Welzijn Naast de 280 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling vloeit vanaf volgend jaar ook jaarlijks 200 miljoen euro extra naar welzijn. Het grootste deel daarvan gaat naar de gehandicaptensector. Daarnaast is er ook extra geld voor kinderopvang, jongerenwelzijn en de woon- en zorgcentra.

Eerder bleek al dat Vlaanderen een recordbedrag in onderzoek en ontwikkeling investeert. De inspanning is goed voor 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de waarde van alle goederen en diensten die in Vlaanderen worden geproduceerd. De Europese lidstaten hebben afgesproken tegen 2020 3 procent van hun bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijfsleven moet 2 procentpunten voor zijn rekening nemen, de universiteiten en de overheden samen 1 procentpunt. Met deze investering komt Vlaanderen iets dichter bij dat doel.

Balans

Bourgeois maakte in zijn laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode vooral de balans op van de afgelopen jaren. Hij wees erop dat Vlaanderen er beter voor staat dan aan het begin van de regeerperiode: er zijn meer jobs, meer bedrijven en meer export.