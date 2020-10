Vlaanderen roept civiele noodtoestand volksgezondheid uit

'Op dit moment liggen meer dan 6.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, meer dan 1.000 op intensieve zorg. De cijfers zijn dramatisch. We maken het nu mogelijk om, met behulp van tijdelijke infrastructuren, units of ingebruikname van leegstaande gebouwen, in een mum van tijd zonder enige drempel extra capaciteit te realiseren zodat er geen kostbare tijd verloren wordt', zegt Demir.