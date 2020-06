Vlaanderen schuifelt naar praktijktests tegen discriminatie

De Vlaamse coalitiepartners hebben een lastig compromis bereikt om discriminatie te bannen van de huur- en de arbeidsmarkt. Er komt iets wat in de buurt komt van de veelbesproken praktijktests, maar zo wel niet mag heten.

De politieke discussie over de invoering van praktijktests op de arbeids- en de woonmarkt gaat al 10 jaar mee. Ze is ideologisch explosief, met links die geen andere oplossing ziet om het structurele racisme te counteren en rechts die dat als een heksenjacht ziet.

Dat bleek deze week nogmaals. De inzet was een resolutievoorstel over discriminatie van het Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Nu de protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd ook onze contreien hebben bereikt, is de resolutie vanonder het stof gehaald en verschoof de originele insteek van seksisme naar racisme. De meerderheid werd ook opgejaagd door de oppositie die een voorstel over praktijktests ter stemming voorlegde.

Monitoring

Uiteindelijk kwam er in de meerderheid na veel vijven en zessen een compromis uit de bus. El Kaouakibi kwam samen met Nadia Sminate (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) woensdagnacht met een communiqué. De belangrijkste boodschap was dat er wetenschappelijke monitoring komt van de discriminatie op de arbeids- en de huurmarkt. 'Per sector worden ook afspraken gemaakt, zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld.'

Per sector worden ook afspraken gemaakt, zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld. Resolutie Open VLD, CD&V, N-VA

Een koerswijziging naar echte praktijktests leek dat dus niet. Het is niet de bedoeling via anonieme telefoontjes, 'valse' sollicitaties en inspecties te controleren of bedrijven en vastgoedkantoren mensen met migratieroots benadelen. Zelfregulering blijft het ordewoord, de regel tot nu toe en een gruwel voor het activistische kamp. Die vreest een zoveelste studie of plan dat bij de rest in de schuif belandt.

De regeringspartijen benadrukken dat het een stap vooruit is. 'Allerminst perfect, maar eerbaar', luidt het bij CD&V. Daar waren ze al blij dat de blokkering door het njet van de N-VA en het ja van Open VLD doorbroken is. Die laatste is recentelijk van het contra- naar het pro-kamp opgeschoven. De twee Open VLD-chefs Alexander De Croo en Egbert Lachaert maakten publiek een opening voor praktijktests.

Tot kumbaya rond het kampvuur kwam het niet. El Kaouakibi had serieus haar nek uitgestoken voor praktijktests, met het gevolg dat haar een nederlaag werd aangewreven. Op de radio gaf ze tegengas. 'We gaan exact doen wat praktijktests doen, alleen staat de naam er niet op.'

Lokale besturen

El Kaouakibi haalde er de lokale besturen bij. Negen Vlaamse steden, waaronder Gent, Mechelen, Kortrijk en Antwerpen, werken al met praktijktests (vooral op de huurmarkt) of zijn druk bezig een systeem in die zin op poten te zetten. Volgens El Kaouakibi kopiëert Vlaanderen wat al gebeurt op lokaal niveau. Het opzet is volgens haar overal hetzelfde: eerst wetenschappelijk onderzoek, daarna sensibilisering en begeleiding van de sector. Ze gaf toe dat ze de optie van acties door inspecties en parket ook wilde, zoals in haar voorstel stond. Dat haalde het dus niet. 'Maar uiteindelijk zijn het praktijktesten.'

Het opzet is overal hetzelfde: eerst wetenschappelijk onderzoek, daarna sensibilisering en begeleiding van de sector. De naam kan me niet schelen, maar uiteindelijk zijn het praktijktesten. Sihame El Kaouakibi Vlaams Parlementslid Open VLD

De demarche van El Kaouakibi deed het potje overkoken bij de N-VA. Die vreest de perceptie dat ze heeft meegewerkt aan een systeem voor 'namen en shamen' van individuele werkgevers en immokantoren. 'Dit zijn geen praktijktesten', liet Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele donderdagavond aan de VRT verstaan.

Boven de discussie circuleert de hervonden electorale kracht van het Vlaams Belang. De partij laat zich in de discussie niet onbetuigd en lanceert een brochure met tips voor bedrijven om de mensen die de tests uitvoeren te ontmaskeren.

'Semantisch geruzie'

In Vlaamse regeringskringen wordt niet uitgesloten dat er een initiatief komt om alle individuele lokale initiatieven te bundelen en te stroomlijnen op het hogere niveau. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) presenteert vrijdag de resultaten van praktijktests op de huurmarkt in zijn thuisstad Mechelen.

Kortrijks schepen Philippe De Coene (sp.a) vat een en ander samen als 'semantisch geruzie, terwijl iedereen akkoord is over de invoering ervan'. Concrete resultaten kan hij nog niet geven, omdat het systeem in Kortrijk nog in zijn kinderschoenen staat.

Er zijn efficiënter manieren. Breng blanke bedrijven in contact met meer diverse bedrijven met een vergelijkbaar profiel. En bekijk wat de best practices zijn. Jan Denys Arbeidsmarktspecialist Randstad