'Vlaanderen sleurt uitgaven mee die niet meer nodig zijn'

De Vlaamse overheid ambieert deze legislatuur orde te scheppen in haar kluwen aan uitgaven. Na de opstartfase van die historische oefening komt de aandacht nu te liggen op onder meer De Lijn en de gunstige erfregeling voor familiebedrijven.

De Vlaamse overheid bekijkt in welke mate de budgetten voor De Lijn, regionale luchthavens en de individuele beroepsopleidingen goed besteed overheidsgeld zijn. Ook het gunstregime om familiebedrijven te erven wordt onder de loep genomen, net als de wisselwerking tussen de Vlaamse kinderbijslag en de federale fiscale voordelen voor kinderen ten laste.

De onderzoeken maken deel uit van wat in de Vlaamse overheid ‘de brede heroverweging’ wordt genoemd, een oefening om de kwaliteit, de noodzaak en de efficiëntie van de 50 miljard euro Vlaamse uitgaven stelselmatiger in kaart te brengen. ‘Bij de begrotingsopmaak vertrekken we nog te vaak van het historische budget’, zegt Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting. ‘Soms sleuren we daardoor een rugzak mee die eigenlijk niet meer nodig is.’

Vragenlijstje voor topambtenaren

De Vlaamse topambtenaren kregen daarover vorig jaar voor het eerst een lijstje vragen. Kunnen ze hun diensten administratief eenvoudiger maken? Kunnen ze taken uitbesteden aan de social profit of de lokale besturen? En wat zouden ze schrappen als hun budget met 5 of 15 procent krimpt?

‘Die 5 procent was nog makkelijk’, blikt Algoed op de oefening terug. ‘Maar de 15 procent dwingt je in de spiegel te kijken en out of the box te denken. Het is een belangrijke oefening. Ze kan de politieke ruimte creëren voor een minister die het beleid zwaar wil omgooien en daarvoor 10 procent van het budget nodig heeft.’

We weten dat internationaal bekeken onze uitgaven per leerling in het middelbaar onderwijs hoog liggen. Het lijkt daarom logisch te bekijken of rationalisatie daar kan. Koen Algoed Secretaris-generaal departement Financiën en Begroting

Het bracht wat klaarheid in de financiering van de middelbare scholen, waar de Vlaamse overheid zelf de bomen niet meer zag door het bos van criteria, statuten, subsidies en detacheringen.

De oefening had meteen effect toen de Vlaamse regering in april controleerde of het budget voor 2021 nog altijd op de sporen stond. Vroeger kon zo’n begrotingscontrole al eens tot politieke spanning leiden. Deze keer verliep ze technisch en een pak eenvoudiger. De adviseurs van de kabinetten zijn één keer bijeengekomen, op donderdag, legt Algoed uit. Op vrijdag is de beslissing op de ministerraad genomen.

Ook voor de opmaak van de begroting voor 2022 lag een keuzemenu aan kleine besparingen klaar. De Vlaamse regering koos daaruit onder meer een beperktere indexering van de kinderbijslag, schrapte de meeneembaarheid van de registratierechten en verminderde de doelgroepenkorting voor bedrijven die oudere werknemers aan boord houden.

Cultuuromslag

Het moet tot een cultuuromslag leiden, zegt Algoed, ook als er niet meer moet worden bespaard. ‘We moeten onze uitgaven onder de loep nemen. Hebben we met dit beleid bereikt wat we wilden? Is het nog altijd nodig? Zijn er ondertussen alternatieven om dit doel te realiseren?’

Een pilootproject over de zin en onzin van dienstencheques toont dat het daarbij om meer gaat dan besparingen zoeken. ‘Aanvankelijk wilden we met dienstencheques drie doelen bereiken: werk en gezin beter combineerbaar maken, mensen met een moeilijk profiel op de arbeidsmarkt krijgen en zwartwerk tegengaan. De studie leerde dat we ook een vierde doel bereiken: de poetshulp helpt 75-plussers nog even thuis te wonen, vooraleer ze naar een woon-zorgcentrum moeten.’

In november heeft de Vlaamse regering een reeks vervolgstudies op de agenda gezet. Die gaan van de vraag of De Lijn voldoende geld haalt bij de reizigers of hoe ze de shift maakt naar duurzame verkeersvormen tot de vraag of de verschillen tussen drie soorten zorgbudgetten verdedigbaar zijn.

Volgens Algoed zijn de studies nodig. ‘We weten dat internationaal bekeken onze uitgaven per leerling in het middelbaar onderwijs hoog liggen. Het lijkt daarom logisch te bekijken of rationalisatie daar kan. Moeten we in steden drie scholen hebben die elk Latijn-Grieks aan vier leerlingen geven? Wij beslissen daar niet over. De regering moet dat doen. Maar het studiewerk is zinvol.’