Vlaanderen sloopt jobrecord

Nooit eerder stonden er bij de VDAB zoveel jobs open als vorige maand. Het vorige record dateert van september 2008.

De Vlaamse arbeidsmarkt botste in januari tegen een historisch plafond: bedrijven zochten die maand tevergeefs naar 41.303 jobs, leren data van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Dat is een record sinds de VDAB in 1999 de cijfers begon te verzamelen. Het vorige record werd geboekt in september 2008, de maand dat Lehman Brothers viel en de financiële crisis deed ontvlammen. Toen stonden er in Vlaanderen 41.080 vacatures open.

De arbeidsmarkt toont daarmee hoe blakend gezond de economie op dit moment is. Bedrijven stuurden in januari 25.428 vacatures naar de VDAB, wat er 18 procent meer waren dan twaalf maanden eerder.

De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 261.913 vacatures. Dat is een toename met 13,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. De toename in januari was het grootst bij de vacatures voor tijdelijke jobs. Die vacatures gingen een derde hoger tot 6.657 werkaanbiedingen.

In de zakelijke dienstverlening staan 6648 jobs open, in de groot- en kleinhandel 5522 jobs, in de maatschappelijke dienstverlening 4912 en in de bouw 4485 banen. De VDAB verwacht dat bedrijven almaar grotere problemen zullen ondervinden om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen.

Bedrijven die de voorbije maand plots veel sterker begonnen aan te werven produceren machines en toestellen, transportmiddelen, textiel, kleding, schoeisel, rubber, kunststof of chemische producten.

In de informatica-, media- en telecomsector waren er minder vacatures, tegen de algemene trend in.

Ondanks de vele jobs die open staan, is Vlaanderen geen Europese topspeler qua werk. In 2016 was in Vlaanderen 72 procent van de actieve bevolking aan de slag, wat onder de doelstelling van 75 procent is en een pak onder de topscore van Zweden, waar 81 procent van de actieve bevolking werkt. De goede conjunctuur zal de Vlaamse cijfers beter maken, maar de werkzaamheidsgraad evolueert bijzonder traag.