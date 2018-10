Vlaanderen stelt uitrol slimme stroommeter met een half jaar uit

De uitrol van de digitale stroommeter wordt met een half jaar uitgesteld, tot 1 juli 2019. Dat laat Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) dinsdag weten. Het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalde kan niet op tijd leveren. Het contract werd na een Europese aanbestedingsprocedure toegekend aan een samenwerkingsverband tussen IBM België en Sagemcom. Binnen de constructie staat het Franse Sagemcom in voor de ontwikkeling, productie en levering van de meters en het digitale metersysteem en beheert IBM België, een onderdeel van de Amerikaanse IT-reus, het systeem om de meters op afstand uit te kunnen lezen.

'We stellen de plaatsing noodgedwongen een half jaar uit. De aanbesteding is nochtans ruim op tijd gebeurd. Maar meters die er niet zijn kunnen nu eenmaal niet geplaatst worden', zegt Bart Tommelein. 'Ik ga ervan uit dat Fluvius de nodige stappen zal zetten om een schadevergoeding te eisen voor de laattijdige levering. En ik verwacht van de netbeheerder dat de uitrol van de digitale meters vanaf 1 juli vlot en vlekkeloos verloopt.'

Zonnepanelen

Er is ook onduidelijkheid ontstaan over de gevolgen van de digitale meter voor bezitters van zonnepanelen. Die kunnen nu genieten van een terugdraaiende teller, maar het stond niet vast dat de nieuwe technologie hen hetzelfde voordeel kon geven.

Tommelein beslist nu om de plaatsing van de digitale meter bij mensen met zonnepanelen on hold te zetten zolang er geen duidelijkheid is over de impact van het wegvallen van de terugdraaiende teller. Gebruikers met zonnepanelen waren totnogtoe een van de prioritaire doelgroepen voor een digitale meter, naast nieuwe huizen, huizen met een ingrijpende energetische renovatie en gebruikers met een budgetmeter.